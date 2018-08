Desesperada madre denuncia que su pareja violó a su hijo

COMPARTIDOS: 0

Silvia Quiroga es una humilde vecina de El Algarrobal, Las Heras, que en forma desesperada pide justicia para que el supuesto violador de su hijo cumpla su pena en la cárcel, según reclamó en llanto.

El Ciudadano habló con la mujer, quien prefirió no dar la identidad del supuesto violador, que hoy tendría 77 años, y mucho menos de su hijo de 20. Sí contó cómo se dieron los acontecimientos y lo que considera un reprochable acto de la Justicia de dejar libre al hombre por falta de pruebas.

Silvia le dijo a nuestro diario: “Hace 15 años que me junté con un hombre. Yo ya tenía dos hijos, una nena y un nene, que en esos momentos tenía 8 años. Cuando cumple los 10 comenzó a tener comportamientos extraños y ataques de pánico. Lo hice ver con diferentes médicos y entró en tratamiento. Hoy, el tiene 20 años y hace pocos meses que con mi hija (prefiere no decir su nombre) descubrimos la verdad más cruda que he recibido en mi vida. Mi hijo era violado por mi pareja desde los 8 años”.

La mujer se quiebra nuevamente y continúa entre sollozos expresando: “Mi hijo hace 7 años que nos hace vivir un infierno con drogas y alcohol. No lo entendíamos y trataba por todos los medios que los diferentes tratamientos en los que lo colocamos dieran resultado. Algo que era imposible si lo que en realidad debería haber sucedido hace muchos años atrás es que este criminal (por su ex pareja) salga de nuestras vidas. Cuando descubro la verdad, con la ayuda de mi hija decidimos concurrir a la Justicia a realizar la denuncia inmediata”.

La desesperada madre le dice a El Ciudadano: “A este tipo la Justicia lo tuvo poco tiempo (detenido), mientras le hacían diferentes pruebas a mi hijo. Por eso no entiendo por qué han dejado en libertad a un depravado que debería estar en la cárcel".

"Mi vida es un infierno, porque sé que mi hijo se va a quitar la vida cuando se entere que él (el sindicado violador) está libre”, señaló la mujer, que ya no pudo hablar más superada por el llanto de dolor.

Nuestro diario pudo comprobar que la señora Silvia Quiroga recibió inmediata contención en la Vicegobernación, donde se dispuso acompañarla a Tribunales en busca de respuestas.

LEA MÁS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-8-13-56-46-urgente-nuevo-parte-medico-de-la-mujer-que-aborto-en-forma-clandestina

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-7-18-57-54-incendio-en-rivadavia-murio-delfina