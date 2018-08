Día Internacional del Orgasmo Femenino: origen y beneficios

COMPARTIDOS: 0

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una fecha para hablar de la sexualidad femenina y del placer de las mujeres con el sexo, abiertamente y sin tabúes.

¿Cuál es el origen de esta celebración?

En el año 2006 el concejal de Esperantina (Brasil), José Arimateia Dantas Lacerda, impulsó una ley para defender el placer sexual en las mujeres, estudiarlo y abordarlo como una cuestión de salud pública. Se basó en una encuesta de alumnos de la Universidad Federal de Piauí, que detectó que el 28% de las mujeres de esta región eran incapaces de llegar al orgasmo o tenían dificultades para lograrlo. A partir de esa fecha, la idea se popularizó por todo el mundo, en gran parte gracias a las redes sociales.

Así, el 8 de agosto es un día en el que dar visibilidad a un tema que ha sido y sigue siendo un tema silenciado en multitud de lugares y culturas del planeta.

Datos estadísticos

Una investigación realizada en 2016 por el Centro de Estudios Sexuales de Long Beach, California, Estados Unidos; sugiere que cualquier mujer sana está en condiciones de tener hasta 134 orgasmos en una hora, que para hacer el cálculo convocó a 800 voluntarios de ambos sexos. No se sabes qué instrumento de medición permitió dar con una cifra tan precisa, porque para la mayoría de los sexólogos contemporáneos el orgasmo no es otra cosa que un pico de excitación, el máximo nivel que se puede experimentar en una ocasión concreta, por eso nunca hay un orgasmo igual que otro. Según esa definición, la clave del "éxito" radica en sostener ese estado de excitación, en el caso de las mujeres, por no menos de 15 minutos. La tarea no necesariamente implica la participación de otra persona.

Sin embargo, algunas estadísticas autorizadas indican que solo el 25% lo consigue dentro de una relación, que siete de cada diez mujeres tiene dificultades para llegar al orgasmo. En el grueso de los casos, dicen los especialistas, la causa del fracaso podría estar en esa idealización, en el creer que es el fin último, y en considerar que el otro es el responsable de nuestro placer.

Beneficios del Orgasmo Femenino