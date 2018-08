Habló la mendocina que "mandó al frente" Boudou

COMPARTIDOS: 0

Laura Muñoz, exesposa de Alejandro Vandenbroele, fue una de las principales colaboradoras con la investigación que terminó con el expresidente Amado Boudou, Nicolás Ciccone y su ex –entre otros– otros, detenidos por recibir coimas.

Muñoz, en comunicación con radio Mitre, dijo: “Estoy aliviada, sumamente agradecida y contenta conmigo misma. Que los argentinos vean cada uno en su casa que los políticos corruptos paguen por no haber salvaguardado ese lugar que les dimos. Estoy contenta por mi accionar".

La mendocina, que luego de recibir amenazas se animó a denunciar la presunción de coimas en el programa Periodismo Para Todos (Jorge Lanata - Nicolas Wiñazky), en relación a la sentencia de este martes, agregó: "Creo que se hizo justicia porque la se los condenó por un delito pero yo no voy a hablar de la cantidad de años. Por corrupción no ha habido muchos presos en nuestro país. Seguramente una persona común comete un ilícito tengamos penas mucho más altas que los gobernantes. La vara tendría que ser más dura con ellos porque tienen que dar el ejemplo."

No obstante, aclaró: "Me parece que lo que hay que celebrar es que esto ocurre. El pedido de prisión fue efectiva, después de la sentencia han ido presos directamente. No es que están apelando un fallo durante años y años como siempre pasa. Me parece que esto cambia bastante el paradigma. Creo que de ahora en más los políticos se van a cuidar un poco de lo que hacen porque saben que sí van a ir a presos si los descubren".

Luego, Muñoz dejó en claro la importancia de que los ciudadanos comunes denuncien y que los gobernantes cuiden a los denunciantes. “Ojalá que nunca nadie tenga que transitar mi camino. Hay que denunciar, investigar y cuidar a quien la hace. Creo que este resultado nos cambia a todos, nos cambia a la sociedad, a los políticos y a la Justicia también que tendrá que trabajar para la sociedad", se esperanzó.

"El periodismo me escuchó y me protegió"

Después, en relación a las amenazas y ataques que recibió antes, durante y luego de hacer pública la situación legal de su exmarido, Muñoz comentó: "Lejos de sentirme cuidada me sentí atacada, ultrajada, perseguida y no es que me sentí, eso fue así. El peor ataque lo recibí de la misma Justicia. Los que no me quisieron tomar la denuncia primariamente fueron un fiscal y un juez acá en Mendoza. Por eso termina el periodismo apañándome y poniéndome bajo su ala".

"Era un Gobierno muy fuerte que recién había ganado con un alto porcentaje de favoritismo del pueblo. Era una denuncia demasiado grande para que la haga una ciudadana común en soledad. Lejos de haberme protegido a mí me hicieron de todo. De todo lo que te podes imaginar que le pueden hacer a una mujer sola frente a un Gobierno despótico. Por suerte en mi vida apareció Nicolás Wiñazky y no solo me creyó y se puso a investigar, sino que también me acompañó".

Finalmente, consultada por el periodista Carlos La Rosa sobre la nueva etapa que se abre en su vida, Laura Muñoz dijo: "Empiezo una nueva vida. Todo empezó a cambiar desde el momento en el que me pude sentar en el juicio oral. Ese era el momento al que quería llegar, ese fue mi gran momento liberador. Para mí fue algo increíble y siento un gran orgullo. Es un camino que me legó muchísima sabiduría. Eso me da el orgullo de decir que con las circunstancias que tenía hice todo lo que tenía a mi alcance. Entonces para mí hoy el resultado es mucho más reivindicador. El saber que yo tenía la verdad y que la verdad sale en algún momento por los poros. Me dio la fuerza para aguantar todo esto como fuera", cerró.

