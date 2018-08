Hace 20 años dibuja la agenda a su abuela que no sabe leer

COMPARTIDOS: 0

Encarna Alés tiene 74 años, es de Linares (Jaén, España), no sabe leer y solo sabe escribir su nombre, pero sí maneja números. Este fin de semana su nieto ha convertido en viral a ella, su agenda y su historia gracias a un tweet en el que él, Pedro Ortega, ha compartido una actualización del listado telefónico en el que ambos llevan trabajando 20 años.

La agenda de teléfonos de mi abuela. Una tarea que llevo haciendo 20 años y no la puede hacer nadie más. Porque ella no sabe leer pero entiende perfectamente mis dibujos. Nos lo pasamos en grande actualizando la agenda ❤️ pic.twitter.com/yXtmaqCSc5 — Pedro J. Ortega 🔻 (@Pedro_Orteg) August 3, 2018

¿Cómo identificar a quién pertenece cada número si no sabe leer? Los dibujos le sirven de guía. Un peine, unas tijeras y un cepillo del pelo para la peluquera. Una mujer sentada ante una máquina de coser junto a unas tijeras, una prenda de ropa y un metro para la modista. Un televisor, un destornillador y un martillo para el técnico de la televisión. Y al lado de todos estos dibujos, un número de teléfono o varios. Ese es el sistema ideado por un nieto con habilidad con el lápiz para que su abuela, que no sabe leer, pueda llamar a quien quiera.

El sistema es infalible y llevan usándolo desde hace 20 años, como indica Pedro, responsable de comunicación de Izquierda Unida en Andalucía. “Cuando yo tenía 11 años, mi padre le regaló un tarjetero para guardar los números de teléfono. En vez de nombres, me entretuve dibujando algo que ella pudiese asociar con cada persona”, recuerda su nieto, que cada vez que hace falta incluir un nuevo teléfono, actualiza la agenda.

Eso sí, nada de innovar. “Me sé todos los dibujos”, explica Alés, quien cuenta que una vez le cambió el de la modista y le dijo: “Pedro, ¿esto qué es? No me cambies las cosas. Yo así me entiendo”.

A raíz del tweet compartido, algunos internautas se han divertido intentando adivinar a qué se refieren aquellos que parecen menos obvios para quienes desconocen el código que usan abuela y nieto. ¿Es madera? ¿O son un manojo de espárragos?

Ortega explicó que para asociar un número a una persona utilizan “cosas que ella relaciona con cada persona. Por ejemplo, mi hermano tuvo un conejo de mascota hace años. Ya no hay conejo, pero él sigue siendo un conejo en la agenda. Yo soy el que mejor notas sacaba de sus diez nietos, así que soy un libro. Una de sus hijas es una maleta porque hace muchos años trabajó vendiéndolas”.

Para quienes critican que en 20 años, la familia ha tenido tiempo para enseñarle a esta abuela a leer, hay un respuesta clara: lo han intentado sin poder conseguirlo. Con solo ocho años, ella tuvo que dejar el colegio y ponerse a trabajar. Eran ocho hermanos y había que llevar comida a casa. Eran otros tiempos. Unos, no tan lejanos, en el que las mujeres eran sacadas de la escuela antes de tiempo para que trabajasen o ayudasen en casa.

La historia de esta ‘agenda dibujada’ ha enloquecido las redes, acumula casi 100.000 ‘me gusta’ desde que fue compartida el viernes y ha sido compartida más de 23.500 veces.

