El sueño flamenco de Fede Núñez

Desde muy chico, Federico Núñez quiso ser bailarín de flamenco. Con apenas 4 años, se interesó por la danza y comenzó a aprender. Con 20 años, su sueño lo llevó a España, la cuna del género, donde se terminó de perfeccionar y de formar como artista.

Casi una década después, el artista está de regreso en la provincia, con sus metas cumplidas y una tonada que lo haría pasar por español en cualquiera lado, pero con el deseo de fomentar el folclore en Mendoza.

Por eso, Núñez dará un curso-audición a partir del próximo lunes en el Instituto Superior de Danza Marta Lértora y presentará el espectáculo La Leyenda del Sueño Flamenco, el 25 en el teatro Plaza.

Antes, Federico Núñez repasó su historia y le contó a El Ciudadano todos los detalles de su proyecto.

“Yo nací aquí (en Mendoza) y empecé a bailar, por casualidad, a los 4 años. Toda mi vida he estado bailando y hubo un momento en el que descubrí que me quería dedicar profesionalmente a esto y me dí cuenta que tenía que irme a aprender más. Pero después de tanto tiempo era obligada la vuelta, porque me he pegado ocho años sin volver a visitar a la familia y a los amigos”, dijo Federico Núñez.

“Hace muchísimos años que estoy fuera de Mendoza y quiero compartir las cosas que he vivido, entonces creo que lo mejor es llevar todo al escenario de un teatro. Estaba la posibilidad de hacer distintos shows en varios sitios, pero creo que los más indicado es hacer un espectáculo más grande, para hacerlo general”, añadió.

Sobre el proyecto, Federico Núñez explicó que “tiene dos partes”. “La primera es un curso en el que cual se va a montar repertorio que después se hará en el teatro, entonces yo voy a seleccionar bailarines para que me acompañen al teatro. La segunda parte es la función”, profundizó.

Las clases las dictará el propio Núñez y durarán una semana. “En realidad no sé a cuántas personas voy a seleccionar, pero por lo menos cuatro voy a tener, porque necesito cuerpo de baile”, contó el artista que se perfeccionó en Sevilla.

“Los que quieran participar deben tener un conocimiento avanzado en flamenco, aunque el curso también está pensado para gente de nivel intermedio, porque voy a montar un palo (estilo) que acá en Argentina no se hace mucho y está bueno aprenderlo”, dijo.

En cuanto al flamenco en Mendoza, el bailarín aseguró: “Hoy veo a mucha más gente interesada en el flamenco que antes. Cuando yo era chico había muy pocos grupos y muy pocos profesores. Hoy en día hay más. También hay más conocimiento musical en el tema y eso hace que evolucione”.

Por último, Federico Núñez comentó que, desde su lugar, quiere aportarles “conocimientos” a los mendocinos para poder llevar el flamenco a escena, “que es donde tiene que verse”. “También queremos dar ideas para que los mendocinos se unan y puedan hacer cosas”, se entusiasmó el artista que, luego de presentarse en el Plaza con La leyenda del sueño flamenco, regresará a su tierra adoptiva, España. “Esto va a ser mi actividad en las vacaciones”, reveló.

Sobre ‘La Leyenda del Sueño Flamenco’

“Es una buena opción para ir a ver flamenco. No hace falta ser ningún especialista, la van a pasar bien igual porque llevamos músicos en vivo, danza en vivo y todo”, comentó Federico Núñez que además avisó que “ya está la mitad de las entradas reservadas”. Entradas: $300 en la boletería o con reserva. Día, hora y lugar: sábado 25, a las 21.30, en el teatro Plaza (en Colón al 27, de Godoy Cruz).

Sobre el curso-audición

Días, hora y lugar: del lunes 13 al viernes 17, a las 14, en el Instituto Superior de Danza Marta Lértora (en Clark al 389, de Ciudad). Reservas al: 261 248 0503 o al 261 512 4062.

