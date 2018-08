Los detalles del caso Ciccone: del escándalo a la sentencia

COMPARTIDOS: 0

El ex vicepresidente Amado Boudou resultó finalmente condenado a prisión por la compraventa de la ex Ciccone Calcográfica tras un juicio oral y público que había comenzado en octubre pasado, acusado de haber adquirido la empresa de forma encubierta para luego beneficiarse de eventuales contratos con el Estado para la impresión de billetes.

A continuación, los puntos principales de la investigación que derivó este martes en juicio y sentencia, cuyos fundamentos no se difundieron aún:

- La causa sobre Boudou se inició a principios de 2012, cuando trascendió que la familia Ciccone tenía problemas financieros con su empresa y que Alejandro Vandenbroele le había conseguido una inyección de capital a través de la sociedad The Old Fund, constituida en el extranjero, mientras que también había recibido un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco.

- Según la causa, Boudou y su amigo, José María Núñez Carmona, adquirieron la imprenta -quebrada y monopólica- a través de gestiones iniciadas cuando el primero era ministro de Economía de la ex presidenta Cristina Kirchner. La adquisición se efectuó a través de la sociedad The Old Fund, de Vandenbroele, presunto testaferro del ex presidente del Senado de la Nación.

- De acuerdo a la Justicia, Boudou "habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de la Moneda, lo que permitía el autoabastecimiento de la producción de billetes", con "la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado" para imprimir billetes y documentación oficial.

- Nicolás Ciccone, ex dueño de la imprenta, y su yerno, Guillermo Reinwick, declararon que Boudou participó de dos reuniones en el proceso de salvataje de la gráfica y se interesó por el futuro de la empresa.

- Según la Justicia, Boudou intervino en el pedido de moratoria de Ciccone y en que ésta cediera el 70 por ciento de las acciones a The Old Fund, lo que se concretó tres días después de su asunción como vicepresidente de la Nación, el 13 de diciembre de 2011.

- Una vez que Ciccone se convirtió en "Comisión de Valores Sudamericana (CVS)", a través de Vandenbroele, solicitó un nuevo plan de pagos a la AFIP, que fue aprobado el 25 de noviembre de 2011 y desembocó en la concesión del certificado fiscal para contratar con el Estado.

- La maniobra ilícita concluyó con la contratación del Estado Nacional de la CVS para la impresión de billetes "que culminó el 16 de abril de 2012 con la firma del contrato" por la cual "se acordó la impresión de 410.000.000 de pesos de billetes".

