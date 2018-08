Karina La Princesita anunció su exilio de Argentina: este es su mes de partida

COMPARTIDOS: 0

La Princesita Karina no atraviesa un buen momento espiritual, aunque sí en lo laboral. Se ha visto atosigada por los medios de comunicación que no paran de consultarle por el noviazgo con el abogado Juan Pablo Rovito por la ex del Polaco con la que habría estado su ex, el Kun Agüero, y por último, todo lo referente a las críticas por su actuación en la obra de teatro Siddartha.

Recientemente, La Princesita dejó un misterioso mensaje en sus historias de Instagram. Sus fans se preguntan: ¿Qué habrá querido decir? Pero si uno ata cabos es fácil entender su mensaje en el que anuncia un exilio de ocio.

Hay que saber que hace algunos días Karina se sometió a preguntas de sus seguidores en Instagram. Fue entonces cuando la cantante tropical recibió consultas como: “¿Te gustaría por un día dejar de ser famosa, conocida, juzgada, por lo que hacés? ¿Qué harías?”.

Su respuesta a esas preguntas viene a explicar su última historia de Instagram: “En algunos momentos de desequilibrio pensé en irme a otro país y empezar de cero. Hoy, en frío, siento que sería una desagradecida. Uno es privilegiado por vivir de lo que ama y encima tener tanta gente que te siga. Entendí que, quien elige ser artista, deja la tristeza de lado, al menos al subir a un escenario”, reflexionó Karina.

Este fue el enigmático mensaje de La Princesita Karina:

