Se presentó la 8va edición de Intercontinental Wine Expo

Organizada por el Hotel InterContinental Mendoza junto a la distribuidora Wine of Mendoza, la feria de vinos consagrada como la grande del país, se realizará durante los días 10, 11 y 12 de octubre, con la incorporación de un día exclusivo para el “trade”, como una de las novedades destacadas de este año.

Única por la cantidad de bodegas y etiquetas de alta gama que reúne, Intercontinental Wine Expo suma un día más, con el objeto de brindar una herramienta a todo el sector comercial, especialmente destinada a profesionales y personal de restaurantes, sommeliers, enólogos, vinotecas, servicios de catering y comercios vinculados a la industria del vino, para que de manera exclusiva y sin costo puedan conocer y degustar la oferta existente en el mercado. A esta propuesta se le sumarán rondas de negocios e intercambios comerciales.

En tanto, los días jueves 11 y viernes 12 estará destinada al público general, en primer lugar para el consumidor más especializado y prensa, mientras que el viernes será la jornada para el segmento joven y millennials.

Cabe recordar que durante las ediciones anteriores, Wine Expo ha reunido a más de 100 bodegas y un promedio de 400 etiquetas, convocando cerca de 6.000 personas durante dos jornadas, lo que la ha convertido en la feria y degustación más importante del país, convocando a público nacional e internacional.

“Como novedad este año no solo tenemos los dos días donde viene el consumidor general y es un evento social, sino que hemos pensado en el mayorista, la gente de restaurantes, vinotecas, comercio on line, con un horario especial para que prueben lo vinos y hagan intercambio comerciales”, destacó Federico Kunz, propietario de Wine of Mendoza y responsable de la feria.

La degustación contará también con charlas por parte de enólogos y bodegueros, quienes se encontrarán cara a cara con los visitantes, quienes relatarán diversas historias sobres su vinos y responderán inquietudes de los consumidores.