Lorenzo Ferro: cumpliendo el sueño del pibe

Con solo 19 años, y en un abrir y cerrar de ojos, Lorenzo Toto Ferro pasó de ser un pibe más a aparecer en las carteleras de los cines, a dar decenas de entrevistas a lo largo y ancho el país y a ser la encarnación de Carlos Robledo Puch en El Ángel, una de las películas argentinas más esperadas del año que se estrenará en todas las salas del país este jueves. A pesar de todo, Toto todavía sigue siendo ese chico recién salido del secundario que está aprendiendo a ser famoso.

“La verdad que hoy hice 800 entrevistas y ya no sé... quiero un licuado de frutilla”, bromea Ferro frente a la primera pregunta de la conferencia de prensa que dio en Mendoza junto al director del filme (Luis Ortega) y el coprotagonista (Chino Darín).

La idea de los productores era buscar a un joven que pudiera ‘estar a la altura’ de actores de la talla de Mercedes Morán, Cecilia Roth, Peter Lanzani o el propio Chino Darín para interpretar a Robledo Puch. Por eso hicieron varios castings e intentaron encontrar al ‘actor perfecto’, pero Ortega ya había elegido a su favorito mucho antes. “Lorenzo fue el primer chico que me mostraron, en una foto. Es el hijo de un amigo y cuando lo vi ya me dio curiosidad, así que quise conocerlo. Cuando lo conocí, algo en mí me dijo que ya había encontrado al personaje. Pasó un año, pasaron mil pibes en el medio, pero yo sabía que era Toto. Trabajamos mucho en el medio con Alejandro Catalán (maestro de actores)”, explicó el director de la película.

“La verdad es que fue sorprendente (ser elegido), porque a medida que pasaban los castings, yo ya veía llegar el ‘no’ como respuesta y cada vez me desilusionaba más. Es más, me anoté para estudiar Diseño Industrial porque ya creía que no iba a quedar. Hasta que un día, después del séptimo casting, me llamó Luis y me dijo: ‘Bueno, mañana tengo la reunión con los productores, así que te voy a llamar a la seis’. Okey, voy, rindo Matemática, apruebo. Son las seis y no me llama, son las siete y no me llama. Me llama a las ocho y media y me dice: ‘¡Quedaste en la película!”. Y yo pensé: ‘¿Ahora quedé?, ¿Después de seis meses?’. Fue difícil darse cuenta”, recordó Lorenzo Ferro.

“Todo el proceso de casting fue la lucha (con Ortega) para tratar de convencer a los que tenían la decisión”, añadió.

“Esto era un paso de magia muy complicado, porque fuimos a buscar a alguien que no trabajó nunca y que no tenía experiencia para que se ponga al hombro la película... Y ocurrió el milagro”, declaró Luis Ortega, contento con el resultado, contento con su descubrimiento: un pibe al que le tuvieron que enseñar a actuar, a manejar y hasta a fumar de cierta manera para trabajar en la película. Pero todo valió la pena, es que Lorenzo Ferro ya sabía lo más importante: hacer de Carlos Robledo Puch.

