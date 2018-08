COMPARTIDOS: 0

A los 81 y después de una vida dedicada al cine como actor y director, Robert Redfort anunció su retiro.

"Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que este es el fin para mí, en términos de actuación", expresó el artista que se despidió de la pantalla grande con The Old Man and The Gun, filme que se estrenará en el Festival de Toronto.

"Voy a jubilarme después de esta película porque he estado ejerciendo mi trabajo desde que tenía 21 años. Creo que es suficiente. ¿Por qué no decir adiós con algo que es muy optimista y positivo?", detalló.

En su última película, el actor de Habana, Spy Game y Dos hombres y un destino, entre tantas otras; encarna a Forrest Tucker, un mítico ladrón de bancos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-5-18-30-24-mollo-interrumpio-el-recital-en-mendoza-para-hablar-del-aborto

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-6-17-8-25-lorenzo-ferro-cumpliendo-el-sueno-del-pibe