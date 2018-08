El padre de Fernando Pastorizzo habló de Nahir Galarza: derrapó mal

COMPARTIDOS: 0

El padre del asesinado Fernando Pastorizzo, quien fue asesinado por Nahir Galarza en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, hizo recientemente unas polémicas declaraciones.

Se trata de Gustavo Pastorizzo y manifestó en las últimas días que las mujeres son malas" y que todos los dramas que atravesaron su vida "fueron por culpa ellas".

Además Pastorizzo llegó aún más lejos cuando describió a Nahir Galarza, la asesina de su hijo. La calificó de "ser flaca y narigona" y de "no tener tetas".

El hombre continúo y declaró: "Con Fernando teníamos gustos muy diferentes. A Nahir la vi de cerca y es espantosa: flaca, no tiene tetas y además es narigona... ¡Horrible! Pero bueno, era el perfil que le gustaba a mi hijo".

Gustavo Pastorizzo, quien atravesó cuatro convivencias, dos separaciones y un divorcio, contó: "Todos los dramas que he tenido en mi vida fueron culpa de mujeres. Me han inventado causas por violencia, porque la mujer es muy maldita. Así como es preciosa, es mala también", describió, y haciendo un racconto de su vida, fue muy duro con su ex y hasta con su propia hija.

Hace algunos días, Pastorizzo manifestó su intención de formar parte de un certamen de baile en Italia y el argumento que dio para entrar al mismo, fue motivo de polémica.

