El Senado tratará los pedidos contra Cristina

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el martes para considerar la solicitud del juez federal Claudio Bonadio para que se autorice el allanamiento de los domicilios y oficinas de la senadora del Frente para la Victoria, Cristina Kirchner.

Será a las 18:30 en el salón Arturo Illia: la idea es emitir dictamen para tratar el pedido en el recinto el miércoles 15 de agosto.

Ante el estallido del nuevo escándalo judicial por el supuesto pago de sobornos por la obra pública durante el kirchnerismo, a raíz de la presentación de cuadernos que registrarían numerosos hechos de corrupción, el magistrado envió el jueves pasado un oficio a la Cámara alta para que avance con el desafuero de la ex presidenta.

Sin embargo el jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, se apresuró en remarcar que su postura no había variado y que no dará el aval a esa maniobra hasta tanto no haya una sentencia firme contra la ex mandataria.

Respondiendo a un pedido de la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, el interbloque de Cambiemos quiso citar a una sesión especial para este lunes o martes con el fin de tratar la solicitud de desafuero, pero al chocar con la resistencia de Pichetto, la posibilidad fue perdiendo fuerza y finalmente la convocatoria se redujo a la autorización de los allanamientos judiciales.

