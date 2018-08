Imputaron al celador de Murialdo por abuso sexual con acceso carnal

COMPARTIDOS: 0

El hombre detenido esta mañana por ser el presunto autor del abuso a una nena de 4 años en el colegio Leonardo Murialdo, fue imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal y por la calidad de guardador.

Según fuentes no oficiales, el relato de menor y las cámaras de seguridad, fueron los elementos suficientes para comenzar a investigar al trabajador del colegio religioso.

Cecilia Bignert, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, analizó las pruebas, con las que decidió ordenar el inicio del proceso penal.

Existe una pericia médica realizada por profesionales del Notti, donde se destaca que la nena tendría lesiones físicas en sus partes íntimas producidas por uno de los dedos del acusado.

Lo cierto es que en las inmediaciones del Colegio Murialdo, el hermetismo por parte de las autoridades es muy fuerte y hasta ahora no quieren dar detalles de lo ocurrido.

El único que habló fue el "Padre Lalo" (Jorge Carreras), "Para nosotros es la primera vez que sucede. Las clases se suspenden en la tarde, porque tenemos que hacer una catarsis, hablar con los niños. También necesitamos que la fiscalía nos autorice, porque les prometimos a los papás algunos cambios como poner más cámaras, hacer un muro más alto, pero no queremos cambiar ninguna escena sino mejorar. Mañana vienen los papás y van a encontrar la escuela mucho más segura de lo que es, pero a veces la seguridad de alarmas, rejas, cámaras si algo está mal adentro no sirve de nada”, dijo el sacerdote esta mañana ante la prensa local.

Lo llamativo del caso es que los padres no se ponen de acuerdo en cuanto a cómo tomar el hecho. Si bien todos repudian el acto, lo cierto es que muchos prefieren no dar información a la prensa para que no trascienda el caso y no dañar a la institución.

“Como padre estoy muy decepcionado con la escuela. No puede ser que no se controlen este tipo de cosas. Igual no sé bien qué pasó. No nos dicen nada. Yo tengo ganas de sacar a mi hija de este lugar. Son muy cerrados" dijo uno de los padres que pidió no transcienda su nombre.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-6-8-55-40-detuvieron-a-un-hombre-por-el-abuso-en-el-colegio-murialdo