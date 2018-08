Schelotto habló sobre la AFA y Lionel Messi

COMPARTIDOS: 0

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, opinó que ve dudar a los directivos de AFA sobre el sucesor de Jorge Sampaoli y dijo que no es candidato "quizás por no tener representante".

En una entrevista el entrenador Xeneize manifestó: "Esta transición genera incertidumbre y expectativa porque veo dudar a los directivos. Pero quizás porque muchos técnicos dijeron que no y ahora no se sabe quién va a decir que sí. Se sabe que Lionel Scaloni y Pablo Aimar no van a estar al frente de la mayor el año que viene".

Barros Schelotto sostuvo que "no soy candidato quizás por no tener representante, pero bueno" y consideró que Lionel Messi "va a seguir".

"Es joven. Todavía está en una etapa en la que tiene edad y físico para hacerlo. En Argentina cuestionan todo. Cuestionan al campeón de turno, al entrenador campeón, ¿mirá si no van a cuestionar a Messi?. Estamos acostumbrados a eso. Imagínate si lo cuestionan a él, ¿cómo estamos a los demás?", indicó.

Guillermo indicó que "no es necesario un título para convalidar que esta generación fue muy buena" y vaticinó que "nos vamos a dar cuenta en dos o tres años lo que teníamos y lo que dejamos de tener".

