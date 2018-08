Pol Fernández es el séptimo refuerzo de Racing

COMPARTIDOS: 0

Guillermo Pol Fernández se transformó en nuevo refuerzo de Racing y en las próximas horas viajará hacia Buenos Aires para firmar su contrato que lo vinculará con el equipo de Avellaneda por 4 años.

De hecho, el entrenador de Godoy Cruz Diego Dabove no lo utilizó este domingo, cuando Godoy Cruz enfrentó a Huracán Las Heras por el "Torneo Vendimia".

"Me preparé para jugar este partido pero Diego me dijo que no me iba a poner. Yo quería estar en el banco para vivir las últimas sensaciones", contó el ex Boca.

"Seguramente el o el martes estaré viajando a Buenos Aires", declaró el mediocampista, una vez finalizado el partido ante Huracán Las Heras.

También se supo del interés del Olympiacos Fútbol Club de Grecia por el jugador bodeguero, el volante dejó en claro que ante ambas propuestas prefiere seguir su carrera en el país por lo que la posibilidad de emigrar al club europeo fueron rechazadas.

La negociación es hasta Junio de 2022 y la Academia desembolsará 1.200.000 dólares por el 60% del pase del jugador y tendrá la opción de adquirir el 40% restante de la ficha en 2020.

"Me voy con la frente en alto y reconociendo a la gente y a todos los que me acompañaron en este hermoso club. Gracias a lo que hice en Godoy Cruz se me da esta oportunidad. Fui muy feliz acá", agregó.

Pol Fernández viene a suplir el frustrado pase de Agustín Allione, quien no superó la revisión médica entre semana y obligó a que el manager Diego Milito, se mueva rápido.

