El despecho de dos mujeres revela el fenomenal robo a la Argentina

Todo el mundo conmocionado no tiene ya, la menor duda, que a la Argentina se la robó durante 12 años. Un tiempo donde nada dejó de servir para desangrar las arcas de la Nación con impune orgía.

Los famosos cuadernos que se muestran groseramente ante la mirada atónita de los golpeados ciudadanos, son apenas un mínimo testimonio de un tipo que vio, vivió y fue involuntario protagonista (eso la Justicia lo tendrá que rever) de cómo la corrupción bailaba al son del extinto presidente Néstor Kirchner y de esa legión de secuaces que delinquieron para él.

Sujetos que contaron con la obligatoria o complaciente (según la calaña de interlocutor) complicidad de empresarios, gobernadores, punteros políticos, banqueros, industriales, comerciantes o financistas.

La sospechada y desesperante lentitud de la Justicia para esclarecer lo que ya, mucho antes del 2015, se tenía con absoluta certeza, el escenario de corrupción jamás visto en la historia del país hacía que la gente comenzara a ponerlo en duda y hasta muchos considerar que algunos de sus máximos responsables podían volver a poder conductor del país.

Es cuando aparece Hilda Horovitz, quien estuvo casada con Oscar Centeno, chofer ligado al ex ministro kirchnerista de Planificación Federal Julio De Vido y su segundo Roberto Baratta. La mujer, en un traumático proceso de separación, habría amenazado de llevar a la Justicia todo lo que ella sabía y tenía documentado de lo hecho por su ex marido. Algo que el separado conyugue no creyó.

Debería haberlo hecho, porque precisamente Horovitz se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y juez Claudio Bonadío. Ante ellos dio amplios detalles de los ocho cuadernos en los que su ex pareja, Centeno, habría descripto la recaudación de coimas que empresarios habrían entregado en más de US$ 160 millones.

Nuevamente la Justicia activaba su cuestionado mecanismo por acción de una mujer, que con el innegable protagonismo de la prensa, clave por cierto, impulsaba investigaciones y tardías detenciones.

Y tal cual sucedió con la mendocina Laura Muñoz, que en su traumática separación de Alejandro Vandenbroele denunciaba a un vicepresidente en ejercicio por integrar una asociación ilícita, ahora, la historia se repetía con Horovitz.

En ambos casos ninguna de las dos mujeres podía esquivar el rótulo de despecho. Pero nadie dejaba de reconocer la valentía de sostener acusaciones en las que se les podía ir la vida. Es más, las dos son conscientes que después de estos hechos sus caminos de vida muestran un antes y un después.

El caso de las acusaciones de Muñoz está en la etapa final de juicio. Por un lado es el oscuro accionar de Vandenbroele que actuó de testaferro de la consultora The Old Fund que perteneció al dudoso empresario José María Núñez Carmona y al ex funcionario kirchnerista Amado Boudou.

Una organización que realizó una maniobra delictual con cuentas públicas de la provincia de Formosa, donde el gobernador de dicho estado, Gildo Insfran, se quedó con $2,2 millones. Los restantes $ 5,4 millones fueron a parar a los bolsillos del entonces Mmnistro de Economía de la Nación.

Luego, siendo Boudou vicepresidente del país, sobrevendría la millonaria operación Ciccone Calcográfica. Todo esto lo denunció la mujer mendocina y ante el peso de todas las pruebas que presentó, a su ex marido no le quedó otra que acogerse a la figura jurídica del arrepentido. Un encuadre que le acarrearía, entre otros beneficios, la reducción de la pena. Pero que hundiría definitivamente a Núñez Carmona, Boudou, Ciccone, Insfran y todos los funcionarios que, como pirañas, participaron de una de las tantas fiestas que tuvo la corrupción.

Oscar Centeno, con la misma actitud de Vendenbroele, ya se acogió, en principio, al beneficio del testigo protegido tras confirmar que los cuadernos existieron. Con esto arrasó con políticos, ex funcionarios y todo tipo de empresarios que dieron su diezmo.

El gran acontecimiento sería la diferencia: aquí, por primera vez, una de las partes finales del circuito de la coima podría ir a prisión. Por eso, ya se está gestionando el desafuero de la actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Ella y su marido Néstor fueron la cabeza de esa gran organización delictual, que hoy llegó a su ocaso.

Dos mujeres, Laura Muñoz e Hilda Horovitz, con sus historias de fracasos matrimoniales aportaron en el medio de su despecho el gran beneficio nacional de concluir definitivamente con ese gigantesco improperio que recibieron los argentinos.

Algo que ya la Justicia no puede, ni debe, dilatar o especular en investigar, detener y juzgar.

O serán necesarias más mujeres que con su despecho hagan lo que la inexistente sensatez de la Justicia no quiso o no supo hacer?