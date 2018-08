Por la suba de costos, se viene un nuevo aumento del pan

COMPARTIDOS: 0

Se viene un nuevo aumento de los panificados en la provincia de Mendoza. El titular de la Asociación de Panaderos, Claudio Luna, informó en Estudio 91.7 que el incremento será a partir del día de mañana.

"Todos sabemos que los constantes aumentos, más el incremento en combustibles e impuestos; determinan la suba del producto. Esta última semana se disparó el precio de la harina en los molinos", indicó el empresario.

Luna explicó que en estas situaciones de incertidumbre, "siempre hay especulación". Luego de una baja en el precio, la bolsa de harina volvió a los 700 pesos.

“Hay distintos tamaños de producción, hay panaderías que producen para ventas, otras que son intermediarias. Una intermedia paga de gas no menos de 25 mil y de luz no menos de 20 mil. En tu hogar a lo mejor podés hacer ajustes y no ocupar el horno, pero en la panadería no podés. Lo tenés que ocupar sino no podés trabajar”, indicó.

Tabla de precios:

kilo de pan de 20 piezas -----> $58

el kilo de pan mignon ---------> $60

la docena de tortitas -----------> $80

las facturas comunes ----------> $105 la docena