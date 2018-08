Disparada del dólar: cómo afecta al campo mendocino

COMPARTIDOS: 0

¿Al campo mendocino le perjudica la situación del dólar? Mario Leiva, titular de la sociedad Rural del Valle de Uco, explicó en Estudio 91.7 que el productor primario local, en general, no exporta.

"En realidad otro negocio que es el exportador y en la medida que ese exportador tenga mayor reintegro de capital por la divisa, tiene que pasarlo hacia abajo, ahí tenemos un problema y es que nuestros costos son en dólares".

Además Leiva indicó que las agroquímicas están cotizando el dólar de 40 pesos, "entonces hasta que esto no se acomode, la relación entre costo, dólar y la inflación; no podemos hablar de una ventaja definitiva pero sí sabemos que esto no nos perjudica".

El representante de los productores valletanos consideró que a nivel interno, hay muchos problemas de costo, como la energía. Además el financiamiento no ha mejorado y los inconvenientes estructurales se han agravado.

“El costo laboral sigue pesando. Lo importante es que tenemos que acomodar las variables de costos con la incorporación de tecnologías”, finalizó.

