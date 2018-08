Descubre a su mujer con el amante y saca una foto insólita

COMPARTIDOS: 0

Llegar a casa y encontrar a tu esposa con otro en la cama, debe ser una de las escenas más chocantes que puede vivir un hombre. Eso fue lo que le sucedió a Duston Holloway que reaccionó de una manera tan particular, que se hizo viral en las redes sociales, ¡hasta se convirtió en héroe!

A pesar de estar tremendamente sorprendido actuó de una manera sumamente flemática pero sin dejar de lado la creatividad. Resulta que Duston se sacó una selfie con su pareja y el amante de fondo.

Junto a la imagen escribió: “Cuando llegas a casa y hay otro hombre en tu cama con la mujer que amás, buenos hombres merecen buenas mujeres”.

El posteo del “cornudo” se hizo viral vía Twitter y generó todo tipo de opiniones. Ojo, algunos le reprocharon que expuso a su mujer pero la mayoría fueron para apoyar a Duston. De hecho, crearon en las redes el hashtag #teamduston donde lo tildan de héroe y difunden su historia.

¿Qué respondió el “gorreado” (como se le dice por estos pagos)?

“He tenido miles de mensajes. Miles y miles de personas de todo el mundo me felicitaron por ser un mejor hombre y alejarme. Tengo orgullo y respeto. Me sorprende la forma en que esto se convirtió en el pasado. Creí que mi mundo se había venido abajo. Me dolió mucho presenciar algo así, pero con la cantidad de apoyo de Facebook y mi familia y amigos, quiero agradecer personalmente a todos y cada uno de ustedes” contó Duston Holloway en las redes sociales.

QUIZÁS TE INTERESE:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-30-9-20-59-foto-una-mujer-se-desnudo-en-el-parque-provincial-aconcagua-polemica-postal

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-30-13-16-19-la-original-coreografia-de-scooby-doo-papa-en-un-estudio-de-danza