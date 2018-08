¿Argentina está yendo al default nuevamente?

La situación económica de Argentina en los últimos meses se ha vuelto muy volátil, demasiado en cierto punto. Y esto tiene que ver con muchos factores, a saber: políticos, económicos, jurídicos, internacionales, entre otros.

Desde el punto de vista político vemos que estamos a casi un año de elecciones presidenciales nuevamente y esto acelera el posicionamiento de todos los actores políticos, si el presidente quiere ser reelecto, si busca sucesor dentro de su partido político, si la expresidenta se presentará de nuevo, si aparece un nuevo candidato, todo esto genera incertidumbre en el electorado.

Por otro lado desde el punto de vista económico, el gobierno vive desde el 25 de mayo una crisis interna de gobierno dado que no le “encuentran la vuelta” a la negativa situación económica del país y no logran generar confianza en los mercados (algo fundamental para cualquier país). Y si a esto le sumamos los altos niveles de inflación, conflictividad social por salarios que pierden poder de compra rápidamente, pérdida de confianza en nuestra moneda, etc. Hace un combo bastante complejo para cualquier gobierno, más para un país como el nuestro.

Pero esto no es todo, desde lo jurídico apareció el famoso caso de los “cuadernos-gate”, destapando una cadena de corrupción entre políticos y empresarios en la Argentina que cada vez sorprende más y más. Y esto si bien es bueno porque genera que la justicia empieza a dar sus frutos en casos de corrupción, por el otro desde lo económico en el corto plazo no es bueno porque genera más desconfianza en el país al no llegar inversiones ante estas situaciones (el inversor no sabe qué político es honesto y cual no, y tampoco sabe que empresario es honesto y cual no, dado que se sospecha de todos).

Por si esto no fuera poco, desde el punto de vista internacional por ejemplo hay crisis en Turquía y eso repercute en Argentina, EE.UU está por subir su tasa de interés y eso complica a países emergentes como el nuestro, y además Brasil con una situación pre-eleccionaria compleja (Lula tiene intención de voto por más del 35%, muy por arriba de su seguidor promercado, pero el problema es que Lula está preso!!) donde el real se sigue depreciando frente al dólar y eso también complica a nuestro país.

Así y todo con todos estos vientos en contra la situación dista mucho de ser similar a la del 2001, primero porque no existe corrida bancaria (es más los depósitos crecen, en dólares pero crecen) y por el otro el Banco Central tiene un nivel de reservas del orden de u$s 55.000 millones, con un préstamo del FMI detrás y algún que otro swap financiero dando vueltas.

La situación es muy compleja para Argentina, pero por ahora el default está lejos.