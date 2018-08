CHAT POLÉMICO | La ex del Polaco está saliendo con ¿El Kun Agüero?

COMPARTIDOS: 0

“Cuando el río suena, piedras trae” reza un popular refrán aplicable a la relación entre Valeria Aquino, la ex del Polaco y Sergio Kun Agüero.

Un chat que se conoció públicamente es el nuevo disparador para entender este, acaso, naciente amor.

Lo llamativo es que El Kun, esté detrás de las ex mujeres del Polaco, recordemos que Karina La Princesita, tuvo incluso hasta un hijo con el cantante tropical, tiempo después estuvo con el futbolista del Manchester City.

Por ahora, ni Aquino, ni Agüero salieron a confirmar ni a desmentir nada. Ambos se encuentran en Ibiza y fotos que subieron a sus redes sociales demuestran que hubo lugares en común.

"Feliz siempre ! Always happy 😎!!" publicó hace 8 días atrás el Kun.

"Por que no hay nada más hermoso que vivir, sentir el calor y el ruido del mar. Me gusta que me fotografíen así. Siendo feliz" publicó Aquino en su Instagram hace 6 días atrás.

Ambos, en Ibiza y desde lugares muy similares. Qué coincidencia, ¿no? ️

Vamos al grano: El Kun habría invitado a Valeria Aquino a disfrutar de unos días en las playas españolas. La incógnita es: ¿es un romance pasajero o hay una relación formal?

Qué dirá el Polaco cuando se entere de que es la segunda mujer que estuvo con él y que luego sale con el Kun. Lo veremos…

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-3-10-44-35-wanda-nara-escracho-a-maxi-lopez-con-la-manutencion-de-sus-hijos-instagram-2018

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-3-10-0-46-video-asi-se-prepara-rocio-robles-para-la-primavera-una-bomba-sexy-instagram-2018