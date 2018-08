El Indio Solari sobre su salud: "Hay momentos en que no estoy bien"

COMPARTIDOS: 0

El cantante Carlos "Indio" Solari habló sobre su enfermedad y todos los momentos que vive con ella: "hay momentos, como ahora, que me siento relajado y estoy bien", aseguró

En una entrevista otorgada a radio La Patriada, el artista indicó que: "Hay un problema con la medicación, nomás, que no me cubre las tres horas de la ingesta, entonces hay momentos en los que estoy inquieto, que no estoy bien".

Asimismo, precisó: "Es una enfermedad, las enfermedades nunca traen buenas noticias. Hay que asumirlas y bueno, así estoy. Hay momentos en los que no estoy bien y hay momentos en los que sí".

El "Indio" aprovechó para referirse a la actualidad económica de la Argentina y consideró que "el país esta pasando por un momento muy desordenado, caótico y grave".

"El estado de ánimo esta inquieto, como creo que esta el estado de ánimo de todo el mundo. Han pasado cosas muy graves. Creo, supongo que eso nos tiene inquietos, al menos inquietos", dijo Solari.

Se refirió a la organización de sus shows y subrayó: "Es muy difícil hacerse cargo del cariño de tanta gente, encima uno lo supone en función de hechos casi estadísticos, pero es muy difícil hacerse cargo físicamente de eso entonces ahí es cuando se produce un quiebre".

"Vamos a ver si se puede hacer una nueva Misa. Probablemente lo primero que haya es un streaming para ver en que condiciones estoy, para ver si puedo estar tres horas seguidas arriba de un escenario. No me gustaría terminar caminando mucho el escenario, vamos a ver, probablemente haya alguna despedida, sí, vamos a ver, en este momento no puedo decidir eso", explicó.