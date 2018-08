Las amenazas a Montero: "Me retrotrae a la peor época de nuestra historia"

La vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, comenzó a recibir cientos de mensajes intimidatorios en su teléfono particular, por su postura a favor a la legalización del aborto. Desde el entorno, investigan quien podría haber facilitado ese número.

Ante la catarata de mensajes vía whatsapp que continúan llegando, Laura Montero expresó a diario El Ciudadano, "no tengo temor, tampoco estoy enojada. Solo lo tomo como un dato de la realidad y la misma no me enoja, solo me pone en acción. Además hace que ratifique mi posición a favor de la despenalización del aborto".

Para la Vicegobernadora despenalizar el aborto, "es una cuestión de salud pública que lo hice visible en las redes sociales. Allí uno puede encontrar un importante debate de posturas. El problema, es que en esta acción se ha invadido mi intimidad en el celular, donde han llegado desde antenoche, más de mil mensajes. Y siguen llegando, por eso se me hace imposible leerlos a todos. Pero más allá de este detalle, creo que no es la forma de llegar a mi para mostrar discrepancias".

Montero le confesó a El Ciudadano que "todo esto me retrotrae a la peor época de nuestra historia. Cuando se invadía la propiedad privada, se hostigaba a la gente, amenazaba y se hacía desaparecer a las personas. Estoy convencida que la violencia, siempre engendra violencia y no lo podemos permitir. Aquí hay gente muy violenta. Aun así nosotros tenemos que debatir ideas en el ámbito de las ideas", remarcó con énfasis la alta magistrada.

Finalmente la vicegobernadora le aseguró a nuestro diario, "no tengo temor, no se ha redoblado mi custodia, no me retractará en mi postura y no dejaré de exponerlo públicamente, convencida que es el gran debate que se deben los argentinos", concluyó Laura Montero.

