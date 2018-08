BOMBA | ¿Hay amor entre Pocho Lavezzi y Jujuy Jiménez?

COMPARTIDOS: 0

Una de las estrellas del fútbol argentino en el exterior, Ezequiel "pocho" Lavezzi estaría teniendo un romance con la ex de Guillermo “pelado” López, la bella morocha Sofía "Jujuy" Jiménez.

Fue en el programa Diario de Mariana, que la periodista Karina Lavícoli arrojó que el affaire entre los dos, está confirmado.

Jujuy Jiménez debutará próximamente en Bailando y ahora que se supo esta noticia bomba, se espera que tenga todas las luces apuntando hacia ella.

‘‘Él es Pocho Lavezzi, su ex obviamente es Yanina Screpante y la nueva es una bomba. No lo puedo creer, vos que no me contestaste el teléfono y que vas a estar en el programa de Marcelo Tinelli’, a vos te hablo Sofía Jujuy Jiménez” contó Lavícoli y agregó “ella estuvo en China donde juega él”.

El Pocho se separó hace algunas semanas de Screpante, luego de 10 años de relación. Por otro lado a Jujuy, no se le conoció otra pareja desde que terminó su relación con el Pelado López.

Según la periodista de espectáculos, ambos llevan un tiempo saliendo, al menos desde que ella estuvo en China donde juega Lavezzi para el equipo oriental llamado Habei Fortune.

¿Qué pensarán de esta incipiente relación, Yanina Screpante que ahora se encuentra en las Baleares, España y el Pelado López que se encuentra en Argentina trabajando en “Todo x hoy”?

Esto respondió hace un tiempo Jujuy Jiménez cuando preguntaron por Lavezzi:

QUIZÁS TE INTERESE:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-29-8-54-2-thalia-y-natti-natasha-triunfan-con-su-tema-no-me-acuerdo-en-youtube

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-28-10-13-30-bikini-roja-jesica-cirio-se-prepara-para-el-verano-de-esta-manera