La agroindustria Alco está paralizada por un conflicto gremial

Los trabajadores de la fábrica Alco, una de las más importantes del Valle de Uco, protagonizan un nuevo reclamo salarial.

En esta oportunidad, los manifestantes denunciaron que hace un mes y medio que no les pagan y exigen una respuesta urgente.

Un dirigente gremial indicó que “los trabajadores hace un año o dos tenían el problema de ser desalojados por no pagar los alquileres. Hoy directamente no le dan fiado a nadie, así que tratan de subsistir haciendo changas cuando salen de la empresa, porque realmente la empresa no les abona los salarios”.

La problemática no es nueva, de hecho en mayo pasado cerró la planta de Tunuyán y los 60 obreros fueron trasladados a la de Tupungato, que ahora parecer también entrar en crisis y no poder mantener la nómina.

“Nos estamos manifestando porque los caradura de Alco no nos han pagado, deben tres quincenas y media y a los temporarios. Siguen jugando con los salarios de los trabajadores mientras ellos se enriquecen a pasos agigantados”, acusó un trabajador de la fábrica.

En la sede de la Subsecretaría de Trabajo de Tunuyán, los trabajadores fueron recibidos por autoridades quienes prometieron estudiar la situación en las próximas semanas.

Mientras tanto, Alco se encuentra paralizada, y en quince días se larga la temporada para exportar para el año 2019.

Te puede interesar:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2017-1-26-proveedores-de-alco-bloquearon-el-ingreso-de-la-planta-de-tupungato

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2016-9-19-cada-vez-peor-alco-canale-suspendio-a-600-trabajadores