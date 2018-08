Casero confirmó que, "por seguridad", su hija no vendrá a Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Envuelto en polémicas por sus declaraciones en contra las Abuelas de Plaza de Mayo y con tres cancelaciones a cuestas (no estará en Salta, Tucumán ni Bahía Blanca), Alfredo Casero llega a Mendoza para presentar ¿De qué no se puede hablar?, un espectáculo en el que el humorista mezcla su humor políticamente incorrecto con música.

Antes de llegar al escenario del teatro Plaza (Colón 27 de Ciudad), donde estará el este sábado desde las 22, Casero habló en Así Estamos por Estudio 91.7 sobre su nuevo espectáculo, la política y su complicado presente.

“Lo que más me importa en la vida es la libertad. La libertad para entender lo que querés es también libertad, porque la mala intensión simpre se nota”, expresó el exintegrante de ChaChaCha cuando le preguntaron sobre la repercusión de sus declaraciones.

“La verdad es que yo no hablo desde arriba de un banquito. Hoy estoy recontra cagado, porque tengo que pagar dos mil mangos para llenar el tanque. A mí, todo esto me reventó, pero no creo que le podamos echar las culpas a lo que pasa hoy, hay que ver de donde viene el problema, pero si no lo quieren ver no lo quieren ver. Lamentablemente algunos operan para que yo no pueda presentarme, pero la gente no les da bola, porque igual compra entradas”, añadió.

En cuanto a su show en Mendoza, el humorista aseguró que, a pesar del rumor de una posible suspensión, “¡Se hace!”. “No voy a pedir disculpas cuando yo siento violencia de un lado del que no tengo que sientir violencia”, afirmó.

De todos modos, Alfredo Casero aseguró que su espectáculo no podrá ser completo en la provincia, ya que su hija, Minerva, quien forma parte del elenco, no estará presente. “Debido a todo esto, Minerva no va a ir (a Mendoza), no puede ir. Yo también quiero parar un poco todo, porque un problema es la seguridad, propia más que todo. Lo decidí y prefiero no mezclar las cosas porque ella está haciendo su carrera y actúa conmigo por cariño nada más”, confirmó en exclusiva.

Por último, el multifacético artista reflexionó: “Este show, que soy yo, nace del padecimiento. La pregunta era: ‘¿Qué es lo que yo me quedé con ganas de hacer, de decir y de cantar?’, y ahora es el momento. No es odio ni nada, es simplemente decir lo que me parece. Por suerte, hay gente que está decidida a verme y no va a parar”.

Sobre el show

Día y hora: este sábado a las 22.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: en boletería del teatro y en tuentrada.com.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-29-18-9-52-un-clasico-de-mozart-en-la-nave-universitaria

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-28-21-49-29-las-mujeres-copan-el-bafici