Futsal: Triunfo de Godoy Cruz ante Ruttini B

En un cotejo de alto vuelo, El Expreso en su versión C y Ruttini B no se guardaron nada y jugaron un partidazo, donde los dos equipos dejaron todo y no negociaron la garra.

El primer gol de la noche fue para la visita, lo anotó Mauricio Medina a los siete minutos de la primera parte, cruzando el remate al segundo palo. Cuatro minutos más tarde, nuevamente Medina aumentó el marcador, esta vez apareciendo por el centro del área, rematando suavemente, pero con una pizca de suerte, ya que la pelota pasó por entre las piernas del arquero. La visita se puso dos a cero arriba en el resultado y le metió sorpresa a la velada.

El Tomba se despertó y antes de terminar los primeros veinte pudo dar vuelta la cuestión. Ariel Rodríguez en dos apariciones, metió doblete y puso tablas en el marcador. Antes de llegar al cierre del primer tiempo, el conjunto de Maipú llego a la quinta falta. Eso fue bien aprovechado por el Bodeguero, que mediante un tiro de castigo se fue al descanso arriba en los números, Lucas Lemos fue el responsable.

En la segunda parte, los dirigidos por Alejandro Orozco salieron a buscar el resultado y de forma transitoria se pusieron arriba en el tanteador. Lucas Domínguez anotó por duplicado y Jonathan Ferracuti, le daban los tres tantos al conjunto azul que en diez minutos fatales le complico la noche a Godoy Cruz.

El local nuevamente supo reaccionar ante el cachetazo futbolístico y con gran carácter se quedó con los tres puntos. Franco Sturba descontó promediando la segunda etapa. Luego, Ezequiel Rodríguez empató el partido, ante la floja respuesta de Adam Ramírez, quien tuvo la desgracia de que la redonda pase por debajo de su cuerpo.

A cinco minutos del final, otra vez Sturba desató la alegría de todo el banco tombino, definiendo mano a mano luego de la floja respuesta de Ramírez, quien tuvo una noche para el olvido.

Los comandados tácticamente por Juan Pablo “Piojo” Sánchez se quedaron con los tres puntos, no jugando un futbol vistoso, pero si acertando a la hora de patear al arco contrario. Ruttini hizo lo que pudo y con un cambio pudo hacerle frente al último campeón de la categoría.

Primera B

Alemán B 7-1 Obras B

Primera C

Banco Nación B 4-0 Alemán

Filippini 12-9 Carrodilla

Primera D

Alem Futsal 5-2 Municipal Mendoza

UnCuyo B 5-3 San José B

Sanidad 3-2 Banco Nación C

Villa Hipódromo B 6-6 Municipalidad de Las Heras C

Goretti B 3-3 Nicolás Ojeda

Gimnasia y Esgri,a 3-2 Coquimbito B

Godoy Cruz C 6-5 Ruttini B

Martín Zapata 2-8 Rodeo del Medio

Alem Futsal B 1-8 Municipalidad de Las Heras B

Síntesis:

Godoy Cruz C (6): Andrés Herrera, Lucas Lemos, Ezequiel Rodríguez, Cristian Nora, Franco Sturba.

Ingresaron: Juan Tomas, Ariel Rodríguez, Matías Sara, Leandro Flores, Omar Bonilla, Gonzalo Fernández, Facundo González, Martin Olmos.

DT: Juan Pablo Sánchez

Ruttini B (6): Adam Ramírez, Bruno Funes, Mauricio Medina, Jonathan Ferracuti, Lucas Domínguez.

Ingresaron: Mauro Ferracuti.

DT: Alejandro Orozco.

Goles: PT: Mauricio Medina (R) x 2, Ariel Rodríguez (GC) x 3

ST: Franco Sturba (GC) x 2, Ezequiel Rodríguez (GC), Lucas Domínguez (R) x 2, Jonathan Ferracuti (R).

Amarillas: Adam Ramírez (R), Jonathan Ferracuti (R), Mauricio Medina (R), Mauro Ferracuti (R), Lucas Lemos (GC).

Azules: Mauricio Medina (R).

Árbitros: Pucciarelli – Quiroga.

Cancha: La Bodeguita

Figura: Lucas Lemos (GC)

