Estos son los síntomas que pueden evidenciar el cáncer de ovario

El cáncer de ovario es el sexto más frecuente en todo el mundo para las mujeres. Y se produce en, aproximadamente, 205 mil personas al año.

También es responsable del 47% de las muertes por cáncer en las mujeres, lo que lo enmarca en la primera causa de mortalidad entre los cánceres que tienen origen ginecológico en todo el mundo.

Resulta de vital importancia conocer los síntomas que manifiesta este tipo de cáncer, ya que mediante una detección temprana, es otro el abordaje que se puede realizar y, por lo tanto, se puede salvar una vida.

Algunos de los efectos que se pueden experimentar en la persona que tiene cáncer de ovario son:

-Dolor abdominal

-Estreñimiento

-Vientre abultado, pero atención esto también podría ser producto de un cuadro como el de por ejemplo, la colitis nerviosa.

Es muy importante que cualquiera de esos síntomas que sea persistente en el tiempo, debe ser tratado por un especialista. Por eso es clave, la conciencia plena del dolor y también no dejarse estar, no conformarse con el auto pensamiento “ya se me va a pasar”, o peor aún empezar a automedicarse para paliar el dolor y de esa manera ir “zafando”.

Cada hora, cada día cuenta para iniciar un tratamiento en caso de que sea cáncer de ovario. La brecha entre salvar nuestras vidas o perecer por esta enfermedad es muy finita y por eso es vital el control y la autopercepción.

Muchas veces el dolor, inflamación o estreñimiento pueden desaparecer luego de hacer algunos modificaciones en la dieta o con mejor hidratación, con el consumo de fibra o también con la rutina de gimnasia, pero si el sufrimiento es persistente o algunos de los síntomas antes nombrados continúa, puede ser un indicador más claro de que la persona padece cáncer de ovario.

¿Cuándo comienza a manifestarse?

Hay un crecimiento que se observa de esta patología en edades que van desde los 30 años, pero históricamente ha estado más ligado a mujeres que se encuentran en la franja etaria de los 45 a 65 años.

Pero puede ocurrir en cualquier edad, por eso es importante estar alerta a los síntomas en las niñas desde los 10 años, lo que hace que sus padres tengan que estar muy atentos al tema, si notan por ejemplo, que tiene molestias digestivas.

¿Cómo surge el cáncer de ovario?

Empieza como un tumor que nace en el ovario y que va ramificándose sin control por el abdomen y también puede llegar a invadir a otros órganos.

