'El jorobado de París' se instala en el Independencia

“La verdad es que para nosotros es tan poco común como para el público, porque esto es un estilo de realización artística muy novedoso”, confesó en una entrevista con El Ciudadano Claudio Acevedo, el prestigioso barítono platense artífice de la minitemporada despedida de El jorobado de París, que tendrá funciones durante ¡siete días consecutivos! en el Teatro Independencia (en España y Chile de Ciudad).

Desde hoy y hasta el domingo, el público mendocino podrá disfrutar de las últimas presentaciones del musical creado por Pepe Cibrián y Ángel Mahler, que lleva más 25 años de éxitos y giras por todo el país. “Históricamente, El jorobado de París se ha realizado con un elenco formado en Buenos Aires. Se formaba en Buenos Aires y de ahí salía al interior. Pero esta vez me vine yo con mi asistente de producción y dirección (Damián Cuervo), nos instalamos en Mendoza, hicimos las audiciones y elegimos un elenco mendocino, realizamos el vestuario, la utilería y las luces. El show está pensado para el Teatro Independencia, con las capacidades técnicas que tiene... todo en Mendoza. Igual, ojalá venga gente de otras provincias, pero esto es de Mendoza y para Mendoza”, dijo el artista.

En cuanto al elenco que él mismo seleccionó en mayo con audiciones abiertas, el director destacó que “es maravilloso y muy heterogéneo”. “Hoy todos actúan, cantan y bailan a la par. Eso es lo que un musical como El jorobado de París requiere. Pero la verdad que el espectáculo exige muchísimo, te agota. Encima hemos preparado dos versiones en simultáneo: la original y la versión para escuelas, que es más corta. Básicamente hemos montado dos musicales en dos meses y monedas”, añadió.

Tal es la exigencia física que requiere el show que Claudio Acevedo seleccionó a dos artistas por personaje. “Eso es algo que tampoco sucede en el mundo de los musicales, ni de casualidad. Por una cuestión de orden, elegimos un protagonista y un reemplazo, pero los reemplazos tienen sus propias funciones ya asignadas que van a realizar”, detalló.

La gran despedida de El jorobado de París podría haber sido con una extensa temporada en algún teatro de la calle Corrientes, o con una gira por todo el país. Sin embargo, Claudio Acevedo prefirió hacer todo en nuestra provincia, con gente de acá... Pero, ¿por qué un artista de La Plata elije Mendoza?, a lo que el artista responde: “¡Porque la amo!, me ha dado muchas satisfacciones. Me enorgullece decir que he recorrido tres veces la Argentina completa con giras y conciertos, pero con Mendoza tengo una pasión muy especial. Estuve (en la provincia) por primera vez en 1999, con este mismo musical y con mi personaje Claudio Frolo, dirigiendo al elenco de Cibrián, con producción de Cibrián. En este caso, 19 años después, vuelvo con mi propia realización, bajo mi dirección y con una producción independiente, sin ayuda de los gobiernos ni de privados”.

“Una entrada para este musical en Buenos Aires saldría entre $1.000 y $1.500 con suerte, pero yo quise que saliera $200 para que toda la gente de Mendoza pueda ir a verlo y no se quede afuera por una cuestión de dinero”, contó el multifacético artista que también aseguró: “Acá gané dos premios Pachamama por ese musical y recibí los aplausos y las ovaciones más grandes. Entonces, teniendo la posibilidad de hacer este musical, que es mi vida misma, ¿cómo no hacerlo en Mendoza? La realidad es que tenía la posibilidad de hacerlo una vez en un solo lugar. Yo tenía que elegir cuándo y dónde. El ‘cuándo’ lo elegimos juntos con la producción del teatro. El ‘dónde’, no había alternativas: Mendoza”.

Sobre ‘El jorobado de París’

Dirección: Claudio Acevedo y Javier Pepe.

Asistente de dirección: Damián Cuervo.

Funciones: desde hoy hasta el domingo 2 de septiembre, a las 21, en el Teatro Independencia (en Chile y Espejo de Ciudad)

Función para escuelas: de martes a viernes en la tarde.

Entrada: $200. En la boletería (de 18 a 21) y en entradaweb.com

Elenco: Claudio Acevedo (Claudio Frollo), Cristian Ojeda (Quasimodo), Sofía Persia (Esmeralda),

Natalia Polo (Margot), Gastón Häusler (Piere), Claudia Racconto (Hechicera), Roberto Abdala (Comandante).

Ensamble: Daniela Colomer, Julieta Merguiso , Martín Becker, Alicia De Lucía, Raquel Delú, Jimena Semiz,

Rubén Pirez, Rocío García, Melina Dalmazo, Alejo Lascano, Bárbara García, Ayelén Pérez y Damián Cuervo.

Asistente de coreografía: Daniela Colomer.

Asistente de dirección: Damián Cuervo.