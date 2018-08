El Netflix porno ya está disponible en Argentina

COMPARTIDOS: 0

De a poco los servicios on demand dejan de lado a la ya tradicional programación televisiva. En los últimos años, Netflix y otras plataformas han incorporado a su grilla de cine y las series; contenidos deportivos, noticias y hasta obras de teatro y stand up. Pero ahora, un nuevo sistema on demand busca robarle el público XXX a la televisión por cable o digital.

Es que HotGo ya está disponible en Argentina y otros países de Latinoamérica con contenidos para adultos de Playboy TV, Venus, Sextreme, Penthouse y Private, entre otros.

Por ahora, la plataforma está disponible para Playstation, Xbox, teléfonos celulares y desde Google Chromescast.

HotGo es paga y se puede abonar a través de distintas aplicaciones.

Mirá la plataforma oficial en la que podés suscribirte

