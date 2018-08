Liam Gallagher habló sobre el video en el que "ahorca a su novia"

Hace algunos días se filtró un muy polémico video en el que Liam Gallagher, excantante de Oasis, parecía ahorcar a su pareja Debbie Gwyther, mientras hacían fila en el Chiltern Firehouse, de Londres.

Además, el diario The Sun, de Inglaterra, lo acusó de "ahorcar y empujar a su novia".

Pero ahora, el músico salió a contar su versión de los hechos con un contundente descargo a través de su cuenta oficial de Twitter.

"En primer lugar, nunca he puesto mis manos sobre ninguna mujer de manera viciosa. En segundo lugar, solo hay una bruja y todos sabemos quién es", manifestó Gallagher.

Firstly I have never put my hands on any woman in a vicious manner Secondly there is only 1 witch and we all know who that is as you were LG x