ESPELUZNANTE | Nene se mira al espejo y lo que se refleja causa terror en todo el mundo

Un video casero causa temor en muchas partes del mundo donde por estos momentos el material se viraliza a gran velocidad.

Se trata de un clip en el que una mamá filma a su hijo mientras juega con su reflejo. En un principio nada parece fuera de lo normal, pero llegando a los últimos segundos, se puede ver que la imagen proyectada se aleja del espejo antes que el niño de carne y hueso.

Los más escépticos dicen que en realidad se trata de un efecto que se produce gracias a un "error de la cámara" conocido como "Rolling Shutter".

Sin embargo otros sostienen que el reflejo del niño atravezó un portal en el tiempo muy cercano a la tercera dimensión con unos pocos segundos de diferencia al plano en el que vivimos.

Otros usuarios de Twitter (allí se publicó el terrorífico video por primera vez), más extremos dicen que el nene está poseído por el diablo, el cual se manifiesta en el espejo del terror.

¿Vos qué opinas?

the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY