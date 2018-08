BOMBA: ¿están juntos Soledad Fandiño y Juan Martín del Potro?

COMPARTIDOS: 0

Soledad Fandiño, actriz y modelo argentina de 36 años de edad, estaría saliendo con el reconocido tenista Juan Martín del Potro de 29 años.

En el pasado mes de julio se conoció que la rubia y mamá de Milo Pérez Fandiño (3), se separó de su pareja, el rapero y compositor puertorriqueño René Pérez luego de estar en pareja con él, a lo largo de 7 años.

Nuevamente en la Argentina, y alejada de dónde residió en los últimos años, EE.UU, Fandiño contó su situación actual a medios porteños “Estaba viviendo afuera. Iba y venía. Ahora me quedo acá, a trabajar y a disfrutar de este proyecto que está buenísimo. Me encanta Argentina, me encanta estar acá de nuevo, con mi familia y con mi hijo”.

Por el momento, reveló Primicias Ya, lo que se sabe del vínculo con Juan Martín es que estarían compartiendo algunos encuentros y momentos especiales, cuando el trabajo de ambos se los permite.

Por ahora, no han hecho declaraciones al respecto por lo que, no sería más que un affaire lo que están teniendo. Habrá que esperar, a ver si la pareja confirma un noviazgo definitivo o simplemente las cosas quedan como están.

Ambos, vienen de relaciones intensas, Fandiño de separarse del padre de su hijo (el ex líder de Calle 13) y Del Potro de cortar con Jimena Barón con quien vivió muchos momentos tiernos.

Según contó en entrevistas Soledad Fandiño, sobre la relación con René terminó todo bien y Del Potro, también dejó todo en claro con Barón, por lo que ambos podrían darse sin problemas una nueva oportunidad para el amor…

