Hasta que no aparezca el mate de los árbitros, no hay fútbol en Uruguay

Uruguay sufre lo que los medios denominaron “El dilema del termo, mate y bombilla“. Es que los árbitros decidieron realizar un paro por tiempo indeterminado tras sufrir un robo en la previa a uno de los partidos del club Atlanta El Gráfico, en el departamento de San José.

Tras la desaparición del equipo de mate de uno de los árbitros que pertenecen a la Asociación Única de Árbitros de Fútbol de San José (AUAF), los trabajadores escribieron una carta donde se indica que “esta asociación no enviará árbitros para ninguna categoría a la cancha del Club Social y Deportivo Atlanta el Gráfico, hasta tanto éste no reintegre el termo Stanley de 1.3 litros, bombilla de Alpaca y mate con borde de acero, que fuera dejado por nuestro asociado en vestuarios de Árbitros y que al momento habiéndose hecho las averiguaciones pertinentes, no se han podido recuperar los elementos arriba detallados. Asimismo, se exige la remuneración económica que asciende a la suma de $U 5.900 ($5700 pesos argentinos), en caso de no poder ser reintegrado tal como fuera dejado en vestuarios”.

Desde la Comisión Directiva Club Social y Deportivo Atlanta El Gráfico respondieron la carta asegurando: “Dejamos en claro, que si bien nos solidarizamos con la pérdida del señor Stancheff, no podemos hacernos responsables de un bien que no teníamos conocimiento se encontraba en nuestras instalaciones, que fue olvidado por él cuando se retiró de la cancha y que si fue objeto de un hecho lamentable de hurto, éste se produjo cuando las condiciones de seguridad establecidas habían cesado“.

Luego de una semana de complicaciones, el club tiene tiempo hasta este viernes por la noche para devolver el equipo o aportar el monto total del mismo. En caso contrario, el departamento de San José no tendrá fútbol durante el fin de semana.

