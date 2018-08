Futsal: se jugó la cuarta fecha con triunfos de todo tipo

COMPARTIDOS: 0

Una nueva jornada de fútbol de salón pasó por Mendoza y dejó la versión B del matador como único líder de la zona A y al santo en la zona B.

Uno de los encuentros atractivos fue Godoy Cruz – Cementista. El tomba levantó el partido y se quedó con un empate de oro. El poli arrancó ganando y jugando en buen nivel. El mellizo Gustavo Álvarez anotó en dos oportunidades y, luego, Gonzalo Ábrego.

A su vez, el gordo Martín Páez hizo una jugada fantástica y se la picó a Maximiliano Guisasola. El cotejo estaba 4 a 1 en favor de Cementista y el poli se confió. Lautaro Márquez y Guisasola fueron los grandes responsables para que el bodeguero lograse la igualdad.

El poli llegó a siete unidades y se ubica tercero de la zona B. Por su parte, Godoy Cruz, pasó dos rivales duros. No pudo ganar, pero no perdió. El tomba tiene tres puntos y le urge sumar para salir de la zona roja.

El que arrancó de gran forma el torneo es el Talleres del Negro Fernández. La versión b llegó a 18 puntos en la Zona A y tiene puntaje perfecto.

El matador adelantó partido ya que el técnico y varios jugadores estarán viajando al próximo Argentino de juveniles. Derrotó a Las Heras por 2 a 1 con los tantos de Agustín Pacheco y Tomás Civelli. Para Ujemvi anotó Camilo Ganem.

Don Orione viene en alza y superó a Cerede por 6 a 5 en una victoria sufrida y trabajada. Marcelo Mescolatti guio al santo al triunfo con un gol y un juego excelente siendo el eje del equipo en todo momento.

El conjunto de Gallardo lidera la zona B con doce unidades. Al igual que Talleres, tiene puntaje ideal. Ganó los cuatro que disputó. En la otra vereda, el poli de Godoy Cruz no levanta cabeza y no puede sumar. Está en una situación límite y tiene que empezar a ganar para no sufrir la pérdida de la categoría.

Otros resultados:

Regatas 7-1 San José

Talleres 7-5 Regatas B

Pacífico 1-1 Jockey B

Luján 5-3 Alianza Guaymallén

Regatas C 2-4 Círculo Policial

CUC 4-5 Jockey (Fecha 1)

Primera B:

Nicolás Ojeda 2-3 Gimnasio

Primera C:

Círculo Policial B 5-4 Obras

