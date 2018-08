ANTIDUDAS | Facebook y Netflix ahora te recomiendan que película ver ¡de esta manera!

COMPARTIDOS: 0

La plataforma “de moda” elegida por millones de usuarios para ver series o polículas a través del sistema denominado “on demand” tiene una herramienta que nos puede resultar sumamente útil.

¿A quién no le ha pasado, que quiere ver algo en Netflix pero no sabe qué? Bueno, hoy El Ciudadano te revela, de una manera muy práctica y “canchera” una solución a esa pregunta.

La empresa norteamericana fundada en 1997 por Reed Hastings y Marc Randolph, te puede enviar recomendaciones acerca del contenido que podrías desear ver y para que eso suceda, le tenés que mandar un emoji a Netflix mediante Facebook Messenger.

“Recomoji”, se llama este nuevo sistema que surgió a raíz de un reciente estudio que realizó la compañía y en el que intenta mejorar su servicio y despejar dudas en torno a su contenido. El dato más llamativo y “2.0” es que se percataron de que las personas utilizan asiduamente una importante cantidad de emojis para referirse a sus estados de ánimo (¿cuantos de nosotros, lo hacemos diariamente a través de WhatsApp?).

¿Cómo usar esta nueva forma de recomendación de contenido que propone Netflix?

Lo que hay que hacer es, ingresar el perfil que tiene Netflix oficialmente en Facebook y mandar un mensaje privado con un emoji, luego vas a recibir una recomendación en sintonía con el estado de ánimo del emoji que hayas mandado.

Por supuesto, si la propuesta que te envió Netflix, no te interesa o agrada, le podés contestar al bot ¡Y te enviará una pizza gratis a tu casa!, noooo… ¡chiste!, lo que sí hará, será enviarte más sugerencias o recomendaciones de contenidos de documentales, series o películas.

Si querés conocer el significado de los diversos emojis, para que no metas la pata a la hora de comunicarte con Netflix y que te envié un contenido que no se relaciona con lo que esperabas o simplemente no sepas que emoji corresponde al tema que te gusta, podés entrar a este sitio web y sacarte todas las dudas.

Una perlita extra que te recomienda El Ciudadano (sin que nos mandes un emoji):

La serie "Killing Eve" es uno de los mejores estrenos que tiene la plataforma de contenido streaming en este 2018. Las protagonistas son dos mujeres: una sicaria a sueldo y una policía. Ambas intentarán neutralizarse y el resultado de la acción las llevará por caminos sumamente extraños e inesperados. Hay humor negro, tensión sexual y diálogos perspicaces.

