Los metalúrgicos piden ser escuchados a la hora de plantear políticas del sector

COMPARTIDOS: 0

La mesa de redacción de El Ciudadano fue escenario para que integrantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) reflejaran la realidad del sector.

Allí estuvo el presidente de la entidad, Pedro Bizzotto; el vicepresidente primero, Julio Totero; el vicepresidente segundo, Rubén Caparota; el secretario, Mario Esnal, y el vocal Fabián Solís. Fueron recibidos por periodistas del diario acompañados por el director Ejecutivo de Medios del Grupo Cooperativa, Jorge Magnaghi.

El encuentro dejó entrever el difícil momento del sector a nivel local, demostrado con números, y que, increíblemente, en un alto porcentaje vuelca lo que produce en otras provincias, inclusive de Cuyo y en países latinoamericanos.

Los industriales mostraron la preocupante situación que hoy vive un sector que representa el 4% del Producto Bruto Geográfico (PBG), emplea a más de 13 mil trabajadores y llegó a exportar a más de 30 países.

Sin embargo, dicen los empresarios, “el nivel de ocupación de la capacidad del sector metalúrgico, metalmecánico y electromecánico de la provincia se encuentra por debajo del 50%”, una situación que impacta en inversiones y fuentes de trabajo, reduciendo a puntos imprescindibles para la subsistencia de una empresa de ese segmento industrial.

En ASINMET saben lo que dicen cuando hacen un pormenorizado análisis de lo que hoy viven las empresas que nuclea.

La entidad, con más de 70 años, entiende de crisis y quizá la pérdida de oportunidades. Por eso, quienes la conducen fueron claros y directos al mostrar lo que sucede con el sector y pedir que se proteja la actividad de las empresas locales, rechazar todo tipo de subsidio o asistencialismo e impulsar un diálogo donde todos los sectores que hacen a la vida económica, productiva, industrial y comercial proyecten la Mendoza de los próximos 50 años.

Protección sí, subsidios no

Los directivos de ASINMET expresaron que “en los últimos dos años las empresas de Mendoza no han sido tenidas en cuenta, ni siquiera para que articulen con los inversores que han llegado a la provincia”.

“Consideramos que debe respaldarse la llegada de capitales del exterior, porque tributan y crean fuentes de trabajo, pero se los debería inducir a tener en cuenta los productos y servicios producidos aquí”, expresaron.

En cuanto a si existe participación en materia de energías renovables y en los planes Renovar I y II, la respuesta al unísono fue que “no hay ninguna +pyme local que haya producido estructuras para paneles solares, transformadores, convertidores, aerogeneradores o microturbinas para la generación hidráulica”.

A propósito de esto, el empresario Mario Esnal (IME SACI) dijo: “Lamentablemente esto ya sucedió anteriormente, cuando se ha desprotegido a la industria. No queremos que esta historia se repita y pretendemos que se la proteja. Proteger, no subsidiar. Que haya participación de nuestro sector en el futuro de Mendoza, donde todos traccionemos hacia adelante. El espíritu y la forma como salió el plan Renovar no fue ese, porque las empresas de aquí no tenemos acceso a ese tipo de trabajo. Estamos fuera de toda capacidad económica y financiera para participar. Aún así, creo que tenemos margen operativo para haber podido participar. Y se nos debería haber tenido en cuenta”.

Profundizando el tema sobre la participación de las pymes en las economías regionales, Julio Totero (Surtécnica SA) aclaró: “Cuando el Gobierno nacional coloca en el mercado los Renovar I y II, salimos a apoyar a la Provincia en este programa, atento a que entendíamos que era la oportunidad para el sector metalmecánico con las energías renovables. Por eso, muchas empresas comenzaron a adecuarse a los nuevos requerimientos, ya que no es fácil para una pyme realizar una inversión sin tener un negocio medianamente asegurado. Entonces, apoyamos estos proyectos, y mientras otras provincias avanzaron con sus pymes, aquí en Mendoza, tras dos años no hay nada. Eso nos tiene preocupados”.

“Que nos tengan en cuenta”

Tras las expresiones de los empresarios, nuestro diario preguntó cuál es, a su criterio, la mirada que se tiene en la provincia sobre su actividad, a lo que el titular de ASINMET, Pedro Bizzotto (Tecnovint SRL) respondió: “Cuando hablamos de metalmecánica estamos pidiendo que en toda inversión que llegue a la provincia se le dé la oportunidad a las pymes locales de articular con su capacidad. Del mismo modo, con el tema de las energías renovables, sabemos que no tenemos la capacidad para la fabricación de lo que se licita, pero sí podríamos haber tenido la posibilidad de un porcentaje en esa articulación que reclamamos”, dijo el empresario.

Y agregó: “Hemos apoyado todo este proceso y no por cuestiones políticas, sino por el trabajo que ello implica. Vivimos de lo que producimos y solo pedimos participación en toda obra pública”.

“Respaldo lo que dijo Esnal: no queremos subsidio, sino oportunidades de participación para desarrollar la industria, para capacitarla y generar trabajo. A pesar de todo lo que debemos enfrentar con tasas de interés para nada viables, alto costo laboral y fuerte presión impositiva, porque no somos Techint, somos pymes. Eso también se debería tener en cuenta”, consideró Bizzotto.

Oportunidades de fuerte inversión y capacidades no aprovechadas

Los empresarios Rubén Caparota (Artrans SA) y Fabián Solís (Enermet SA) brindaron un ejemplo sobre lo expresado en la entrevista. “El Parque Fotovoltaico proyectado en Cacheuta implicaba una importante inversión de US$ 38 millones, una interesante oportunidad para nuestras pymes que no entendemos por qué no se concretó. Sobre eso invertimos sacando créditos, porque teníamos el objetivo de construir la estructura de ese parque y otros parques fotovoltaicos. En el caso de Cacheuta, vinieron posibles inversores coreanos, alemanes y estadounidenses. Por eso, desarrollamos una ingeniería propia de estructura fija de parque fotovoltaico. Lo concretamos en Luján, donde tenemos un predio de 5.000 metros cuadrados. Allí construimos una nave industrial, donde hay suficiente energía y todo el equipamiento para comenzar a fabricar conformadores de chapas. El resultado es que nunca hicimos nada, porque el Gobierno nunca nos facilitó la ingeniería para saber qué es lo que quería o qué proponía. Nunca recibimos ningún instrumento para adecuarnos a la producción”, dijo Solís.

El diálogo con los empresarios de ASINMET concluyó cuando exteriorizaron su “deseo de ser escuchados en torno de una mesa que contenga a todos los sectores que hacen a la vida activa de la provincia. Todos queremos que aquí sea nuestro lugar para desarrollar la actividad, como lo hacemos en otras provincias, con las mismas posibilidades que se nos dan allí. Esta es nuestra provincia, donde se pueda planificar la Mendoza de los próximos 50 años, algo que no preocupe para las próximas elecciones, sino que ocupe las próximas generaciones”.

MAS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-24-8-40-35-empresa-mendocina-realizo-su-primera-exportacion

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-24-7-58-12-mendoza-pago-deuda-flotante-de-la-administracion-perez