Sofía Viola trae la resistencia autogestiva

La música autogestiva sigue creciendo con fuerza en Mendoza; generando espacios y círculos que conectan a los artistas independientes de nuestra provincia con los de distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica.

Bajo la bandera del ‘indie’, los músicos locales han logrado romper las barreras de las discográficas y el ‘sistema’ abriéndose paso con shows y festivales organizados a pulmón.

Uno de esos festivales es el ciclo Wanaku que, impulsado por Fidel Mazzarella y algunas bandas mendocinas independientes, está transitando su tercera edición con shows los fines de semana.

Este domingo, todo el ‘power femenino’ llegará a la Mediateca Manuel Belgrano (Tomba 54 de Godoy Cruz) con las presentaciones de la artista local Paula Neder y la bonaerense Sofía Viola, que, recién llegada de una gira por México, Colombia y Chile, volverá a participar del ciclo y, antes del recital, habló con El Ciudadano sobre el movimiento independiente, las mujeres en el arte y, por supuesto, el show. “Me parece que en este momento en el que carecemos de apoyo en la cultura, es fundamental hacer estos festivales. Para mí es un lío moverme hasta allá, así que todos le ponemos toda la onda para que se haga lo más lindo posible y para generar un ‘espacio de resistencia’”, comentó.

Nacida en una familia bien bohemia (padre trompetista, madre bailarina) de Lanús, desde muy chica, Sofía Viola estuvo involucrada con el arte. A los 11 años encarnó a una supuesta hija de Perón en un programa de televisión, pero luego se inclinó por la música. Entre 2005 y 2008 grabó en una casa ecológica en las sierras cordobesas Parmi, su primer disco de estudio que terminaría viendo la luz en 2009. Después, también desde la autogestión, publicó Munanakunanchej en el Camino Kurmi (2011) y Júbilo (2013). Además, el año pasado lanzó un EP llamado A mi, no. “Lo mejor de la música desde la autogestión es no tener jefes, no rendirle cuentas a nadie y aprender como se realizan las cosas, porque si todo está servido, uno no tiene conciencia del trabajo y el esfuerzo que significa”, explicó la cantante.

“A muchos músicos que andan con el copete subido les vendría muy bien un poco de autogestión, para darse cuenta que realmente es un esfuerzo y hay que ponerle mucha onda”, añadió Sofía Viola, quien también afirmó: “Lo que estamos haciendo es un acto de rebeldía. Ya que el sistema no nos va a dar nada, lo vamos a hacer nosotros. Eso de no necesitar de nadie es la liberación de los pueblos. Imaginate si todo el país se autosustentara de lo que produce. No necesitaríamos de ningún acuerdo con el FMI, por ejemplo (risas)”.

En contraposición, la música de 29 años explicó que “a veces no se termina de juntar la moneda y esa es la parte más fea. Pero lo hacemos por puro amor, uno elige el camino de la autogestión y no piensa en llenarse de dinero. No piensa en el mercantilismo. Piensa en compartir con los demás”.

“Lo más importante de la autogestión es reunirnos con gente que es como nosotros, porque ¿Para qué quiero gente de ‘la elite’ que puede pagar un espectáculo y que no le interesa mi espectáculo? ¡Por mi mejor que no vengan! (risas)”, afirmó la artista que por primera vez editará un álbum con un sello discográfico “de afuera”. “Estoy en las dos cosas, no dejo de ser autogestiva pero quiero que mi música llegue lejos, entonces, yo sola no puedo. Siempre, al final, terminás transando. Pero lo bueno es que aparece gente como uno, a trabajar con uno. Entonces no es tan terrible el trato y podés negociar que te conviene y que no”, dijo.

Sobre el LP, contó que “va a salir el adelanto el próximo mes con temas nuevos y la banda” y que “va a estar primero en digital y, el próximo año va a estar en las manitos”.

Este domingo, Sofía Viola compartirá escenario con otra mujer: Paula Neder. En cuanto a la creciente presencia de las mujeres en la música, la artista expresó: “En la escena siempre hubo más hombres, pero este movimiento que estamos ejerciendo las mujeres a nivel mundial da por resultado que tomemos la escena. Yo creo que estamos ocupando el espacio que nos han negado. Sale a laburar la abogada, sale la ama de casa y sale la cantora. Es contagioso y ahora veo que hay un montón de festivales de puras minas, pero igual estoy a favor de que sean bien mixtos”.

Por último, la multifacética cantautora adelantó: “Vengo un poco ‘mejicaneada’, tengo la Colombia en mí, ando coqueteando mucho con la cueca y voy a hacer (este domingo) un repertorio latinoamericanista a full. También va a haber estrenos mundiales de canciones que no han sido cantas en público. Va a ser variadito y tengo muchas ganas de cantar, porque hace rato que no doy conciertos, así que les voy a explotar a los mendocinos”.

Sobre la segunda jornada de la tercera edición del Ciclo Wanaku

Día y hora: domingo a las 21

Lugar: Auditorio Mediateca M. Belgrano (Tomba 54 de Godoy Cruz)

Entradas: $150 (anticipadas)

