VIDEO | Yandel, Luis Fonsi y Gianluca Vacchi estrenan el hit "Sigamos bailando"

Todos nos quedamos boquiabiertos al ver el nuevo material de YouTube en el que aparece Luis Fonsi y Yandel junto a ¡Gianluca Vacchi!

Editaron un tema inédito, llamado 'Sigamos bailando'.

El cantautor de “Despacito”, hit que fue un éxito mundial, fue contratado por el italiano de 51 años de edad, que como “sueño” decidió ingresar en las pistas de la música latina y por eso se codeó con Fonsi y con Yandel.

El tema 'Sigamos bailando' parecer ser una de las revelaciones que tendrá este segundo semestre del 2018.

A Gianluca Vacchi se lo conoce como “el millonario de Instagram” es uno de los protagonistas (y el que puso la plata) de este tema que tiene una onda prometedora para todos los boliches o discos argentinas, donde terminará sonando con seguridad.

Vacchi aparece vestido con ropa “péndex” y bailando llamativamente, como tanto le gusta hacer. También, cabe destacar, que una de las habilidades del excéntrico millonario es su condición de DJ.

'Sigamos bailando' es un tema que mezcla reggaetón con toques electrónicos y una de las cosas que más llama la atención de los seguidores de los tres involucrados, es que Vacchi ¡no canta en ningún momento!, al menos su voz no se escucha porque capaz que algún que otro coro mete, pero si bien el tema es suyo, su acompañamiento es más desde lo musical y los que entonan la letra son Fonsi y Yandel.

En un solo día el video supero las 53 mil reproducciones en YouTube, y generó cientos de opiniones que en general piropearon las funciones de los latinos.

La letra de 'Sigamos bailando':

Ponte un vestido elegante

Y eso tacone' gigante'

Y no te preocupes por la billetera

Que esta noche yo te doy lo que tú quiera

Saca tú estilo salvaje

Cosa que to' eso te traje

Y yo quiero que todo el mundo te vea

Que todo el mundo te vea

Esto no se acaba, esto no termina

Aunque prendan las luces

Que siga, que siga, que siga

Yo no sé , no sé (baby nose)

Si te gusta nos quedamos otro rato

Y si tú quieres seguir después (seguimos después)

Le damos hasta que te quites los zapatos

Pa' que sigamos bailando

Pa' que sigamos bailando

Si esa poca luz, es mucho mejor

Todo lo que hagamos en lo oscuro produce mucha calor

(Zumba Yandel)

Que esto no se acaba, esto no termina

Hoy salgo de rumba, rompó la rutina

No pierdo tiempo, todo se olvida

Cuando empieza una fiesta latina

Esto no se acaba, esto no termina

Que no prendan las luces

Que siga, que siga, que siga

Yo no sé, no sé (baby no sé )

Si te gusta nos quedamos otro rato

Y si tú quieres seguir después (seguimos después)

Le damos hasta que te quites los zapatos

Pa' que sigamos bailando

Pa' que sigamos bailando

Que siga, que siga la fiesta

Vamos a celebrar tu belleza

Súbete mas, súbete mas

Party encima de la mesa

Que siga, que siga la fiesta

Vamos a celebrar tu belleza

Pégate bien, pégate mas

Lo hacemos encima de la mesa

Esto no se acaba, esto no termina

Que no prendan las luces

Que siga, que siga, que siga

Yo no sé, no sé (baby no sé)

Si te gusta nos quedamos otro rato

Y si tú quieres seguir después (seguimos después)

Le damos hasta que te quites los zapatos

Pa' que sigamos bailando

Pa' que sigamos bailando

