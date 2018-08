Las fotos de Camila Cavallo desnuda y amamantando a Alma en Instagram

COMPARTIDOS: 0

Hace algunos días conocíamos la noticia de que al actor y sexy simbol argentino, Mariano Martínez, le propuso casamiento a su pareja desde hace dos años, Camila Cavallo.

“Le propuse casamiento a la mujer que amo con el Alma y me dijo que sí”, reveló Martínez en su cuenta de Instagram.

La pareja vive un gran momento de su relación y en la que crían juntos a la pequeña Alma, que cumplió un añito hace poco tiempo. Además, día a día comparten con sus seguidores imágenes de su hija y recientemente, la misma Camila Cavallo protagonizó una sesión de fotos completamente desnuda junto a Alma para la revista Para Ti Mamá.

“Tetaaddict le digo yo. La foto no era así pero las vio en libertad y aprovecho”, escribió junto a una de sus imágenes Camila en la que la puede ver amamantando a Alma.

Además, la esposa de Mariano Martínez, puso: “Amo este vínculo, no se como haré en su momento para destetarla, me tengo que poner a leer al respecto, porque va a ser duro. Yo por mi lado estoy segura que pasando los dos va a ser como recomienda la OMS, siempre y cuando ella quiera seguir, pero cómo viene hasta los 18 no para”.

La imagen tuvo más de 20 mil Likes y cientos de comentarios, algunos de ellos fueron:

- "Que cuerpo,son tan bellas las sos"

- "Que fluya !! Es lo mejor y más natural ❤️"

- "Diivinas ambas!! Creo que ella va a dejar solita cuando sea más independiente y si no es así dale hasta q ella lo deseé ,mal no le va hacer , son dos bombonas!!🌹💕😙😙"

- "No soy quien para dar consejos, mis hijos tomaron hasta los 3 y la dejaron solos, sin ningún sufrimiento, me parece bueno respetarle sus tiempos. Cada día esta más bella FELICITACIONES"

- "MMM.... Yo también quiero recomendaciones jajaja mi bebé de 26 meses ya me usa de chupete para dormir. . . Nosé de que otra manera sino es teta, pero cada vez menos la quiere para otros momentos.. pasa que aveces uno se contradice y si nos ven inseguros de querer o no sacarles la teta ellos aprovechan jaja . Creo que cada bebé tiene sus tiempos y hay que respetarlos... El dolor del destete es de ambos... (Hablé en singular. Ya que mi hijo agarró solo una teta desde que nació) besitos y suerte en esa etapa complicada.."

MÁS FOTOS:

