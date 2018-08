¿Qué pasa con la vacuna de la meningitis en Mendoza?

COMPARTIDOS: 0

El Ministerio de Salud de la Nación, acordó la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de tres, cinco y quince meses de vida y posponer la de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria con respecto a la vacuna antimeningocócica. Rubén Cerchiai, director de Epidemiología de la provincia, dialogó con LV10.

“Nosotros del punto de vista oficial no hemos sido comunicado, pero generalmente el Ministerio de Salud de la Nación cuando ya toma una decisión y la pública en su portal seguramente luego nos llegará la resolución por escrito. Así que creo que desde el momento que está publicada a nivel de la página del Ministerio de Salud de la Nación, se debe considerar oficial. Nosotros teníamos algunas versiones que eran las que se conocían a través de los medios, pero oficialmente no habíamos recibido ninguna notificación. De todos modos puede suceder esto que en un contexto de un programa de vacunación por alguna dificultad, ya sea por la producción de los laboratorios o por situaciones de una economía o de una asignación de recursos. Por supuesto que no es lo ideal, pero puede suceder."

Y agregó: “En el caso particular de esta vacuna, cuando se decide su incorporación, se lleva a cabo en dos momentos de la vida. En los chicos menores de 1 años, a los tres y cinco meses y un refuerzo a los chicos cuando cumple los quinces meses, porque es allí en el grupo etario de menores de 2 años la mayoría de los casos de enfermedad meningocócica. También en algunos países en la adolescencia se producía un segundo pico, que no se ve tan claro en nuestro país, pero si se ve en Estados Unidos. Donde a diferencia de nuestro calendario es obligatoria en la adolescencia entre los 11 y 12 años y no es obligatoria todavía en el grupo de los lactantes".

Ahora en nuestro país también se incorporó en su momento la vacuna a los 11 años para hacer una manera de refuerzo y lograr el mayor impacto posible. Ahora según esta decisión que ha tomado el Ministerio de Salud de la Nación se va a garantizar las primeras tres dosis y se va a posponer la dosis de los 11 años que es así lo que refiere el comunicado".

Con respecto a la posibilidad de que Mendoza pueda adquirir la vacuna independientemente de la nación, el especialista dijo: "No, en nuestro país se gestiona a través del sistema nacional que hace las compras unificadas y luego se distribuye al resto de las provincias. Creo que en este momento, ninguna provincia del país por si sola creo que está en condiciones de asumir el costo de una vacuna por su propia cuanta. Las vacunas se compran al exterior y el precio es a valor dólar, con la devaluación que ha habido los costos a pesos se han duplicado o triplicado y no creo que las gestiones económicas de las provincias estén en condiciones de hacer un esfuerzo".

El médico también se refirió a los que corren más riesgos de ser afectados: "El 90% de los casos notificados sucede en los menores de 2 años. Hay casos esporádicos que incluso pueden afectar a una persona adulta. Como todas las estadísticas hay predominio en determinado sectores, pero no es que sea exclusivo. Ahora cuando se implementa una acción en salud pública se apunta siempre a priorizar los llamados grupos de riesgos, en este caso los menores de 2 años. Es también claro que ha habido casos de meningitis e incluso con mortalidad, pero ya no por meningococo si no por otros gérmenes, por ejemplo el neumococo, que para eso sí está vacuna involucrada al calendario y está incorporada al grupo de riesgo, de otras edades. En los casos de meningitis que tenemos registrados en lo que va del año la mayoría son por el neumococo, no ha sido por el meningococo. Así que esto no es como todas las ciencias, la salud no es una ciencia exacta, hay variaciones, hay años que predomina un germen y años que predomina otro. Pero en la estadística general que predomina en nuestro país, que hay más o menos 150, 250 casos de notificaciones por año de enfermedad invasiva por meningococo es cierto que el 90% de los caso es en menores de 2 años”.

Cerchiai opinó sobre el rumor que el Gobierno estaría intentando ahorrar dinero "Eso podría ser una posibilidad que no la puedo saber, porque tenemos un acceso de información técnico, pero hay cuestiones políticas que ya nosotros no podemos manejar e incluso no sabemos en base a que se prioriza. En la política se toman decisiones priorizando determinados temas. En este caso como soy parte de salud me gustaría que siempre se prioricen las cosas de salud, pero también hay que priorizar las cosas de educación, seguridad etcétera".

Por su parte, Iris Aguilar, Directora del Vacunatorio Central, informó: "Mendoza posee las dosis necesarias para abastecer a los sectores indicados por el Ministerio de Salud de la Nación y acataremos la decisión de no vacunar a los chicos de 11 años".

Por último, desde el Ministerio de Salud de la Nación Confirman que no habrá cambios en el calendario de vacunación. Si bien, es cierto que el calendario continuará con la misma cantidad de vacunas, vale aclarar que, en el caso de la vacuna de la meningitis, el cambio se produce en la cantidad de dosis.

