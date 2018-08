Transportes escolares versus Cabify, la guerra que se viene

Ante las versiones que emitió el mánager de Cabify acerca de que los chicos desde ahora sí iban a llegar en un medio de transporte a horario a las escuelas, el presidente de la Cámara de Transportes Escolares en Mendoza, Jorge Bono, desmintió que el servicio se haya estado prestando de manera incorrecta.

“El martes, en declaraciones que hizo este señor, el mánager de Cabify, dijo que los chicos iban a llegar en ese medio de transporte a horario a las escuelas de forma segura. Lo que entendemos, que el transporte escolar no cumplía con los horarios y que no era un medio seguro. Lo cual este señor no está empapado de nuestra forma de trabajo. Si los chicos que transportamos a las escuelas llegaran tarde nos encontraríamos con las escuelas cerradas y con el reclamo de los padres hacia nosotros. Nunca llegamos tarde, puede ser una eventualidad de un taponamiento de tránsito que nos lleve a llegar un minuto tarde, pero nunca hemos llegado tarde a las escuelas”.

Molesto por las versiones de inseguridad que surgieron sobre los transportes, Bono explicó en Estudio 91.7 que el transporte escolar, según lo que marcan las estadísticas, es sinónimo de seguridad. “Gracias a Dios, no tenemos índices de accidente. Aparte, nuestros vehículos están exclusivamente capacitados y explícitamente pintados de un color que estéticamente es feo, que es el naranja y blanco, pero para ser claramente identificados por la población de que ahí se trasladan a niños y que la gente, la gran mayoría, cuando nos ve nos respeta, nos da el paso”.

Por otro lado, el hombre detalló que están esperando ser citados como les había prometido el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, para tratar en forma conjunta la reglamentación de la ley que se va a poner en vigencia.

“Ahí se van a tener que poner muy claros todos los puntos, en donde a cada servicio se le estipule qué puede hacer y qué no. En la anterior ley, la 6.282, claramente el transporte escolar no podía realizar otro tipo de servicio que no sea el traslado de educandos, y creo que de esa forma se tiene que mantener’, consideró Bono.

Y agregó que “se tiene que seguir manejando de esa misma forma y determinando lo que puede hacer cada servicio. Confiamos en el sentido común de las autoridades que van a trabajar en la reglamentación donde quede todo bien estipulado y que no hayan servicios que se superpongan a otros”.

