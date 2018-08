Julio Velazco confirmó los 14 convocados para el Mundial de Voley

En la misma conferencia donde dio la bienvenida a su sucesor Marcelo Méndez, el entrenador de la Selección argentina de voleibol masculina, Julio Velasco, anunció los 14 convocados para el Mundial de Italia Bulgaria 2018, que será su despedida del conjunto albiceleste.

La lista para la competencia, que se desarrollará entre el 10 y 30 de septiembre próximo, tiene su base en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Liga Mundial 2017, con Luciano De Cecco y Maximiliano Cavanna como armadores.

PLANTEL ARGENTINA CAMPEONATO MUNDIAL

Armadores: Luciano De Cecco - Maximiliano Cavanna

Opuestos: José Luis González - Bruno Lima

Centrales: Martín Ramos - Sebastián Solé - Agustín Loser - Pablo Crer

Puntas: Facundo Conte - Tomás López - Lisandro Zanotti - Cristian Poglajen

Líberos: Ignacio Fernández - Alexis González

CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO - 10 al 30 de septiembre

Grupo A en Florencia, Italia

12/9 15:30 Argentina vs Bélgica

14/9 15:30 Argentina vs República Dominicana

15/9 16:15 Argentina vs Italia

17/9 15:30 Argentina vs Eslovenia

18/9 12:00 Argentina vs Japón

Según se informó, el equipo nacional viajará el próximo 4 de septiembre rumbo a Europa donde en la previa del Mundial jugará amistosos contra Holanda el 6, 7 y 8 próximo.

