Federal A: Se sorteó el fixture del Botellero

Después de tanta espera se sorteó el fixture de próximo Federal A 2018/19. Deportivo Maipú arranca de local el fin de semana del 9 de septiembre ante Racing de Córdoba.

El Consejo Federal dio a conocer la hoja de ruta que tendrá el Cruzado para esta nueva temporada del Federal A. La ronda es ida y vuelta.

Las primeras tres fechas Maipú tendrá que recorrer pocos kilómetros; mientras que uno de los viajes más extensos llega en la cuarta ante Sportivo Belgrano de San Francisco.

Así es el fixture del Cruzado:

F1: Maipú vs Racing (09/09)

F2: Desamparados vs Maipú (15/09)

F3: Maipú vs Huracán LH (19/09)

F4: Sp. Belgrano vs Maipú (23/09)

F5: Maipú vs Estudiantes SL (30/09)

F6: Estudiantes Rio IV vs Maipú (06/10)

F7: Maipú vs San Lorenzo Alem (10/10)

F8: Libre Maipú (14/10)

F9: Juventud SL vs Maipú (21/10)

