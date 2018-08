Comienza el segundo juicio por la muerte de Lucas Carrasco

COMPARTIDOS: 0

Entre los días 3 y 7 de septiembre, se llevará a cabo el esperado juicio a Diego Guzmán Zalazar, el policía acusado de matar a Lucas Carrasco. Su papá, Daniel Carrasco, contó a El Ciudadano que se trata del efectivo de la policía provincial (aún en actividad), que fue imputado por la muerte de Lucas durante la represión en el partido de Independiente Rivadavia del 14 de marzo de 2014.

Con ojos vidriosos el hombre hace memoria, "Lucas, junto a su hermano Mariano (por entonces de 13 años), concurrió a ver a Independiente Rivadavia que jugaba contra Instituto de Córdoba por la B Nacional. El encuentro fue suspendido, inmediatamente se produjeron desmanes que fueron reprimidos por la policía. En ese momento Lucas cubre a Mariano y lo intenta sacar del lugar. Ahí, relataría más tarde mi hijo menor, siente que su hermano recibe un fuerte golpe en la cabeza e inmediatamente escucha que cae una lata al piso. Posteriores investigaciones darían cuenta que fue un proyectil de gas lacrimógeno lanzado en forma directa como bala de goma que impacta de lleno en el cráneo de mí hijo. Lucas agonizó dos días y finalmente muere en el Hospital Central”.

Cuando El Ciudadano le preguntó sobre el primer juicio, Daniel Carrasco con una impotencia que no disimula respondió, “las investigaciones demuestran la causa de muerte de mi hijo y tras la revisión de los hechos de ese día se da con el autor del disparo. Diego Guzmán mató a mi hijo y así tenía que ser juzgado por los jueces Arlington Uliarte, Ramón Spektor y José Valerio. Ese juicio estaba llegando a etapa de sentencia, cuando Uliarte y Valerio solicitan licencia por enfermedad y a los 15 días se lo declara nulo por haberse vencido el plazo”.

Por esto, agrega Daniel, “más las terribles amenazas que recibió mi hijo menor. Una vez lo tomaron en la calle y le colocaron una pistola en la cabeza diciéndole que le diga a la madre que no se meta con la policía. Llamadas de este tipo que recibimos en mi casa y una gran sensación de impunidad mi esposa (Viviana Sabina Espina) se suicida. Por eso me coloco en su lugar de querellante y llevo adelante, junto abogados de la fundación Xumek, un nuevo juicio. Algo que no fue fácil, porque la defensa de Guzmán apeló y ese recurso fue rechazado en casación. Ahora jueces de la tercera y segunda cámara de crimen llevarán adelante este juicio entre el 3 y el 7 de septiembre”.

Finalmente el papá de Lucas Carrasco le dijo a El Ciudadano, “estoy convencido que se hará justicia por mi hijo y por mi esposa. Por ella, quiero ver la cara del poder que quisieron tapar este hecho. También la de aquellos que dijeron que las víctimas del gatillo fácil solo buscan dinero. Nosotros, solo reclamamos justicia. Yo quiero justicia. Después, con mucha paz, hacer el duelo que no hice por esos dos seres que me llevó este amargo momento de mi vida”.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-23-10-25-51-un-barco-de-prefectura-buscara-donde-aseguran-que-esta-el-ara-san-juan

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-23-9-32-18-oficializan-aumento-de-jubilaciones-y-beneficios-para-zonas-desfavorables