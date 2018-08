Se pudrió todo entre Sol Pérez y Exequiel Palacios

Sol Pérez se enteró de la peor manera que había otra mujer en la vida de Exequiel Palacios, fue en vivo cuando le dijeron que el futbolista de River con el que estaba empezando una relación, tenía otra novia. La joven intentó salir del paso, pero se la notó claramente incomoda. Rápidamente, la “chica del clima” tomó cartas en el asunto.

“Yo dije que lo quería y me arrepiento, no lo quiero más. Él tenía las llaves de mi departamento y todo! Igual, no estoy enganchada ni enamorada. Ya le pedí que me las devuelva”, aseguró en Los especialistas del show, confirmando la pronta ruptura.

“Ya lo bloqueé a Palacios. Ya estoy charlando con otras personas, arreglando otras cosas. Para mí se terminó, no tengo ganas de quilombo, de todo esto”, remató tajante Sol Pérez.

El Ciudadano te deja una galería con las mejores fotos de la rubia del clima para que la consueles a la distancia...

