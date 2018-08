MENDOZA | Padres de una escuela marginal dicen que sus hijos "no comieron" por falta de gas

COMPARTIDOS: 0

Padres de alumnos de la escuela José Pedro Varela de Maipú (Rodeo del Medio) aseguraron a El Ciudadano que unos 580 chicos no tuvieron clases durante 2 días y, como consecuencia, tampoco recibieron alimentos por una pérdida de gas.

Todo comenzó el viernes pasado cuando los trabajadores del lugar suspendieron las clases en el turno tarde de forma espontánea debido a un "fuerte olor a gas" que se sentía en el hall. Ese día, según los padres, "los chicos se fueron a sus casas sin recibir la mediatarde".

Pasó el fin de semana largo y los alumnos volvieron a la escuela rural marginal Nº1.268, pero aparentemente los problemas continuaban. "Ayer en la mañana entraron los celadores y se dieron cuenta que no todavía no había gas. Los chicos llegaron y se decide, a través la supervisora, suspender las clases en le turno mañana" comentó Patricia Vargas, madre de dos alumnos que asisten a esa institución.

Según relataron otros padres, cuando desde la Dirección General de Escuelas se enteran que se habían suspendido las clases de forma espontánea, "las autoridades de la DGE le llamaron la atención a la vicedirectora y a la supervisora. Pero para mí estuvo bien retirar a los chicos" agregó la entrevistada. En tanto, de acuerdo a las declaraciones de los tutores, ayer los chicos tampoco recibieron alimentos y solo unos pocos se quedaron a cursar con temperaturas bajas.

"No hay estufas, no hay para calentar la leche, ni el agua. No quieren suspender las clases para que esto no se sepa" dijo María, otra mamá que ayer llevó a los chicos a la escuela y se los volvió a llevar cuando se dio cuenta de que no iban a poder desayunar ni almorzar.



A raíz de esta situación, El Ciudadano contactó ayer con la DGE quienes nos comentaron que "el problema ya había sido solucionado" y que el "cursado era normal".

Sin embargo, de acuerdo a lo que comentan alumnos, padres y trabajadores de la institución, "esta mañana la escuela todavía no tiene gas, los trabajos de reparación continúan, el olor persiste" y los chicos siguen sin comer·

"Solo se quedaron 60 chicos. Esta cursando con camperas y si sigue todo así, hoy tampoco van a poder almorzar. Son chicos muy pobres que vienen a comer. Por eso se volvieron a sus casas" comentó un vecino que trabajó muchos años en esa escuela.

La última información es que un gasista matriculado sigue buscando pérdidas en el edificio que por ahora permanece abierto y dicta clases pero no puede ofrecer el servicio de comida.

"Es indignante. Hay niños que vienen desde muy lejos para recibir un vaso de leche y se tuvieron que ir sin nada. Estamos muy tristes" finalizó Vargas.

En este punto, vale la pena aclarar que la red de gas en muchas escuelas no ha sido renovada y/o bien mantenida por gestiones anteriores y la actual está teniendo muchos problemas que se potenciaron luego de la tragedia ocurrida en Moreno (Buenos Aires) en la que fallecieron dos personas.

DGE: "Está todo solucionado"

En contraste con todo lo denunciado por trabajadores, alumnos y padres, el subdirector de Mantenimiento de la DGE, Emilio Pastorino confirmó que "el gas se cortó por las denuncias, pero luego de una prueba de hermeticidad (se comprobó que ya no hay pérdidas), se realizó el cambio de dos reguladores en el medidor y ahora todo está solucionado.



"Después del accidente en Buenos Aires, los reclamos por mantenimiento de gas pasaron de ocho por día a cuarenta por día. Hoy tenemos 12 casos diarios pero también estamos atendiendo pedidos atrasados. Hay un poco de psicosis también y se entiende por todo lo que pasó el pasado 2 de agosto. Sinceramente no damos a basto." dijo el funcionario entrevistado y aclaró "la situación ya está controlada, el problema se atendió a tiempo y las clases son normales" finalizó Pastorino.

Sobre las tareas de renovación y mantenimiento que llevan un atraso de más de 20 años, hoy se acreditó un refuerzo de dinero de 4 millones de pesos para que 1.496 colegios de Mendoza lo destinen a la reparación de los sistemas de calefacción y cocinas.





