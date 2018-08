El Senado decide si permite los allanamientos a Cristina Kirchner

En una histórica sesión, el Senado nacional define si permite o no los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner. El pedido del juez Claudio Bonadio es en el marco de la causa que investiga los cuadernos de las coimas.

En la jornada del martes, la expresidente difundió una carta donde aseguró que permitirá el operativo, pero con condiciones que el mismo juez advirtió que no escuchará.

Cristina exigió al juez que "no rompa nada", que sus abogados estén presentes en el momento de los allanamientos, que un senador designado por ella sea testigo de las mismos y que no se lleven joyas personales. Además pidió que no hayan cámaras de fotos ni de televisión para que luego no se difundan imágenes de su intimidad, con "intención de humillación".

Está programado que el debate comience a las 14 y dure varias horas; ya que el bloque kirchnerista hará uso del todo el tiempo permitido para arremeter contra el magistrado de la causa.

