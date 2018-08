Juanse explora el firmamento

COMPARTIDOS: 0

“Ya no me encuadro, estoy afuera totalmente de cosas que dividan o que formen diferencias. Yo me siento parte de todo”, reflexiona en diálogo con El Ciudadano Juan Sebastián Gutiérrez, mejor conocido como Juanse.

El exlíder de Ratones Paranoicos acaba de publicar Stéreoma, su nuevo disco de estudio en el que superpone letras de fuerte connotación religiosa y sonidos de su etapa solista con elementos del rocanrol que hasta 2011 (y otra vez en 2017) tocó junto a los Ratones. “Es mi estilo. Lo que expreso, lo expreso así. Obviamente tiene una linea, un camino a seguir bien marcado”, comenta.

“Stéreoma es un concepto que aparece muy pocas veces en ‘El Génesis’, es griego. Yo lo usé como un juego de palabras, haciendo una analogía con lo stereo, obviamente. Pero la palabra significa ‘firmamento’. Y el águila (que aparece en el arte de tapa) representa el vuelo por ese firmamento, que es esa división entre claridad y oscuridad, entre tierra y cielo... la creación, por ahí va”, explica el músico sobre el nombre de su nuevo álbum que incluye Mismo camino, un tema con Cristian Pity Álvarez, grabado, claro está, antes de que el exlíder de Viejas Locas fuera apresado por matar a un hombre. “Son circunstancias de la vida. Nosotros (con el Pity) nos tenemos una adoración de más de 25 años, nos conocemos, compartimos momentos en todos los niveles y, bueno, esto que ha ocurrido es un acontecimiento que tal vez se podría haber evitado”, dice.

Además, Juanse opina: “En este caso hay que separar la persona del artista. Como artista, Pity es muy completo, impecable, con todas las condiciones, con un talento enorme y con una penetración masiva más que reconocida. Por el otro lado, es el amigo que cometió un error. Hay que tratar de llevarlo adelante en las buenas y en las malas”.

A lo largo del álbum, el cantante y guitarrista parece atravesar todas sus etapas artísticas, con rocks de raza pura y un blues ¡Compuesto por un cura! que rememora su etapa cuasireligiosa de Rock es amor igual (2014) y que cierra Stéreoma hablando de la adicción de la sociedad actual a las pastillas. “Es un tema que a mí me gusto. El Padre César es un gran compositor y, la idea, me parece brillante: incluir todo lo que ocurre en la vida cotidiana. Tenés la pastilla para despertarse, la pastilla para dormir, para la digestión, para el dolor de cabeza, para hacer pis... o sea ¿Más? ¡Imposible! Yo creo que si hacés una encuesta, entre 50 personas, 49 toman, al menos, una pastilla por día. Entonces, eso nos pareció un buen cierre. Es como decir: ‘Terminé de escuchar el disco, ahora voy y me tomo 50 pastillas de formol, o de Gamexane. Depende lo que elijas”, concluye.

¿Viene a Mendoza?

Generalmente, después de cada gran disco viene una importante gira, pero Juanse no se animó a confirmarla, aunque no descartó la posibilidad de regresar a Mendoza.

“Siempre está presente en nosotros Mendoza, porque es una provincia que, históricamente, a Ratones, lo representó mucho. Nos hemos cansado de tocar en el estadio de Pacífico, así que, en algún momento, seguramente, se va a presentar la posibilidad de volver”, ilusiona Juanse.

Escuchá 'Stéreoma'

