La foto "endiablada" de Jimena Barón que calienta Instagram y a Rodrigo Romero

La actriz y cantante Jimena Barón sabe levantar la temperatura de las redes sociales pero esta vez lo hizo con una enigmática afirmación que se prestó para todo tipo de conclusiones y además una foto hot de ella .

“Buen día bebo del mal”, escribió la cantante de 31 años, junto a una imagen en la que se la puede ver posando con una sexy lencería y de fondo se ve su dormitorio.

El color rojo de su top, sus prominentes curvas, la mirada y la onda a contraluz que tiene la foto, tiñeron de un “toque endiablado (hot)” la imagen de Barón, que además lanzó su frase a tono.

Algunos de los comentarios que le dejaron a Jimena Barón sus seguidores de Instagram, fueron:

- "Fooo....taz mas fuerte que patada de allanamiento 🙂💞"

- "Noo.!!! Le aria juicio a osuna.. lo criminal que eres .. bebota..😃😉😍😍💘💘"

- "aaaa te entro como rengo a la muleta jaja perdon muy buen fiscico te felicito 10"

- "Hola Jime que lomazo"

- "Bellas curvas sos una diosa!!!!!preciosa y unica"

- "😈😈😈😈😈😈bombones 😈😈😈😈😇😇😇.. ♡♡♡te amo Baron !!!!!"

- "Cansada de verte todos los días mostrando esa cinturita de lombriz.... como se haceeeeee para tener ese lomooooo"

- "faaaaaaa que mujeron 😍 la más hermosa de todas ❤️"

La dedicatoria de Jimena no incluyó a ninguna persona en particular, ya que no hay ningún nombre propio pero, un “postulante” a ocupar se cargo le habló por motus propio. Se trata de Rodrigo Romero (29), un cordobés que conoció hace poco a Jimena en la filmación sobre la vida del crack cuartetero Rodrigo Bueno.

Se supone que el posteo es un "guiño, guiño" de Barón a Romero, ya que él le comentó en la foto: “Buen día bebecita” y la cantante sorprendió con su respuesta: “Buen día, señor. Ando endemoniada, ¿podría agendarse usted cita conmigo hoy?”.

En fin, ¿se animará Rodrigo Romero a cruzarse con una Jimena Barón endiablada?? lo sabremos...

